Santiago Segura habla y describe así a los votantes de Vox

El actor y director Santiago Segura estuvo en el podcast La script, que conduce la periodista especializada María Guerra, para hablar sobre su nuevo trabajo, Torrente presidente, que está en boca de todos desde su estreno y que le han convertido en el centro de atención de la esfera pública.

Durante la conversación, Segura habló de los votantes de Vox: "Cuando la gente dice que no los entiende, perdona, son gente desencantada. Dirán que esto es un bulo, pero mucha gente de Podemos, que ha desaparecido casi, vota ahora a Vox. La gente quiere sentido común, quieren que alguien les diga cosas que quieren oír y no cosas que no entienden".

Segura, sobre si saga ha influido en la realidad, quiso compararlo con los asesinatos: "Cuando decían que habían hecho una película que incitaba al asesinato o a la violencia, vamos a ver, el asesinato se ha inventado antes que el cine y la violencia igual".

Entonces, el debate giró alrededor de la figura de la mujer. Guerra le señaló que "hay una representación de las mujeres que es horrorosa". "La ficción siempre bebe de la realidad. La sociedad construye al cine y no el cine a la sociedad, ojalá seamos tan influyentes", contestó el director.

Debate sobre Torrente

Además, afirmó que "en un artículo de un medio de Pablo Iglesias decía que el fascismo ni en broma porque, aunque sea ingenioso y divertido, hace a los fachas entrañables y simpáticos y eso hace que estas actitudes sean más tolerables".

"Entonces Pablo Iglesias ve Torrente y le mola, esas actitudes le parecen bien. No, él piensa que eso le pasa al pueblo, que son tontos. Ese paternalismo... tú puedes ver esa película y entender que es asqueroso Torrente, pero estás contando que es una película nociva porque hace que sea simpático", sentenció.

Guerra le dijo que "te puedes reír con Torrente muchísimo y no pensar que cómo me gustaría ser como él, es una cosa de mirárselo".

Segura, entonces, describió a Torrente como "un ser totalmente vil, es la vileza en la pantalla y eso tiene su sentido".

"Toda la vida me he sentido una persona de izquierdas"

Además, ahí se describió políticamente: "Yo toda la vida me he sentido una persona de izquierdas, liberal y a veces digo cosas en reuniones y me llaman facha y me cabreo. A mí la propiedad privada me parece una cosa muy seria, si alguien se mete en mi casa, llamo a la policía para que los echen y te dicen que son vulnerables, pues que el Gobierno haga viviendas públicas o de ayudas, yo no tengo que resolver ese problema".

"Si diciendo esa gilipollez te dicen que eres un poco fachilla, entonces la gente está harta de que le llamen facha. Los votantes de Vox son gente arrinconada por la izquierda y acaban diciendo que si son fachas pues van a votar a Vox, si quieren revertir eso se necesita una izquierda lógica y con sentido común que no nos haga comulgar con ruedas de molino", añadió Segura, antes de quejarse de leyes como la del 'sí es sí' o la ley trans.

"La ley trans es muy agresiva. Va un señor con barba a comisaria y que se siente mujer, le dicen que es fraude de ley, pero no tienen que hacerle una ley. La ley del 'sí es sí' es mítica, muy buena, pero si hay 1.000 violadores en la calle y dices que es porque los jueces son fascistas. No todos lo son y no puedes salir y decir que es una ley muy buena, pero que tiene unos agujeros importantes y que se va a hacer una reforma. ¿Por qué no son más sinceros los políticos? Nos engañan, nos mienten, se ríen de nosotros y te quedas así", aseguró.

Sobre el desgaste del feminismo en los institutos, contó que en su clase hace 40 años todos apoyaban que la mujer tenía los mismos derechos que el hombre: "Estábamos superconvencidos, pero ¿cómo vas ahora a un instituto y dicen que no están identificados con eso? ¿Qué hemos hecho mal?".

"Yo no te digo quién lo ha hecho mal. La izquierda lleva siete años ne el Gobierno y parece que están en la oposición. La gente está un poco quemada, la ultraderecha es Torrente, pero a mí la ultraizquierda tampoco me gusta", remató.