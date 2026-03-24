Preguntan a Feijóo por Santiago Segura y Almodóvar y tiene que intervenir Susanna Griso por su respuesta

Real Madrid y Barcelona; Shakira y Piqué; PP y PSOE; tortilla con y sin cebolla... España está en constante guerra por casi todo y esta semana le ha tocado el turno a 'y tú qué vas a ver en el cine la de Santiago Segura o la de Almodóvar', como si los dos directores fuesen incompatibles.

Segura ha estrenado Torrente presidente —con récords históricos de taquilla y más de 16 millones de euros de recaudación en 10 días— Almodóvar ha estrenado Amarga Navidad —con 700.000 euros en su primer fin de semana—.

Este martes ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el último que ha hablado de ambas películas durante la entrevista que ha concedido a Espejo Público, el programa matinal de Antena 3 que conduce Susanna Griso.

"¿Ha visto la última película de Santiago Segura? ¿Y la última de Almodóvar? En el caso de que no, ¿cuál prefiere ver?", le ha preguntado 'la becaria' de Espejo Público a modo de última pregunta.

Torrente sí pero "Amenábar", no

"Las de Torrente las tengo que ver en casa porque mi hijo creo que se las ha visto casi todas y Padre no hay más que uno muchas veces llego y está viendo la película y el mando lo tiene él. La última de Torrente no la he visto pero la veré, porque además es un éxito de taquilla y es una buena sátira a la política actual. Esa la voy a ver", ha empezado diciendo.

Aquí ha tenido un lapsus Feijóo porque se ha referido a Amenábar cuando era Almodóvar: "No la he visto. Si puedo, sí". Griso le ha espetado después un: "¿No ve las de Almodóvar, no?". Y Feijóo ha respondido "no".

En cuanto a sus inquietudes políticas, en una entrevista con La Script, María Guerra le preguntó a Segura por la apropiación de Torrente por parte de la derecha y la extrema derecha y él se definió como "de izquierdas" y "liberal".

"Yo toda la vida me he sentido una persona de izquierdas, liberal y a veces digo cosas en reuniones y me llaman facha y me cabreo. A mí la propiedad privada me parece una cosa muy seria, si alguien se mete en mi casa, llamo a la policía para que los echen y te dicen que son vulnerables, pues que el Gobierno haga viviendas públicas o de ayudas, yo no tengo que resolver ese problema", afirmó.