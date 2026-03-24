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Preguntan a El Chojin por el éxito de 'Torrente, presidente' y deja una sentencia de importante reflexión
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Preguntan a El Chojin por el éxito de 'Torrente, presidente' y deja una sentencia de importante reflexión

Más que sobre la película, habla sobre lo que pasa en la realidad.

Juan De Codina
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El Chojín, en el estudio de las instalaciones de BELIEVE en Madrid.
El Chojín, en el estudio de las instalaciones de BELIEVE en Madrid.Sergi González / El HuffPost

El rapero Domingo Antonio Enjang Moreno, conocido artísticamente como El Chojin, ha participado en el programa vespertino Sukha, un proyecto cultural diario de RTVE que une la cultura, el conocimiento, la salud y el bienestar. En él ha hablado sobre la música y otras cuestiones, entre las que está el gran éxito de Torrente, presidente, la nueva película de Santiago Segura y la sexta entrega de la saga.

La película de Segura se ha convertido en la más taquillera del año y en el cuarto mejor estreno de cine español de la historia. Se ha hablado mucho de ella por su sátira política y por su estrategia de marketing en la que no se revelaba ni el elenco oficial, ni los cameos. Tampoco una sinopsis ni un tráiler visual, todo una sorpresa.

Tras el estreno sí que comenzó una promoción con las entrevistas en las que Segura ha hablado de la película y de las controversias que ha generado en algunos, sobre todo por el panorama película. Una polémica que el propio Segura ha terminado avivando al ser tan cristalino en sus opiniones, como siempre ha hecho.

La reflexión de El Chojin sobre ser un Torrente

El tema ha surgido mientras le daban varios titulares. Por un lado, han hablado sobre la discriminación racial y las manifestaciones para pedir el fin de los controles policiales racistas, un tema del que siempre ha dejado su opinión: "Tengo un tema que decía: cuando a los 13 años te para un policía secreta y te registra a ti de entre todos tus colegas, te das cuenta de que nunca más serás uno más y depende del color que seas".

El siguiente titular era el éxito de Torrente, presidente, que en tan solo diez días había recaudado 16 millones de euros. En ese sentido, recuerda una mención que hizo sobre Torrente en sus canciones y que merece una reflexión: "Cuando Torrente deja de ser un personaje y es un vecino, la sociedad puede que esté hecha un lío".

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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