Va a un concierto de Rosalía por primera vez y da una de las opiniones más cristalinas sobre ella

Desde que Lux saliera a la luz, Rosalía ha estado en boca de todos. Numerosos usuarios de las redes sociales, artistas de la música y otras personalidades de distintos ámbitos, incluido el propio presidente de España, Pedro Sánchez, han dado sus opiniones sobre la figura de la cantante catalana. Hasta en Los 40 Music Awards se convirtió en una de las protagonistas de la alfombra roja y la gala.

Muchos han esperado a que arrancara el Lux Tour 2026, la gira mundial de Rosalía, posiblemente la más ambiciosa hasta la fecha, que lleva a su cuarto álbum de estudio por todo el mundo. Arrancó este 16 de marzo en Lyon (Francia) y durante el mes de abril estará en España dando conciertos en Madrid (Movistar Arena) y Barcelona (Palau Sant Jordi).

Este pasado domingo fue en Zúrich (Suiza) y dos españoles han acudido, siendo la primera vez que escuchan a Rosalía en directo. David Senda, junto a su compañera Maite, nada más salir del concierto, han publicado un vídeo para confesar sus sensaciones más instantáneas y cristalinas.

Una "alegoría" a la Semana Santa

"Acabamos de salir del concierto de Rosalía en Zúrich. Superchulo. Es un verdadero espectáculo. Ya te puede gustar el reggaetón, el trap, el rock and roll, la música disco... Hemos escuchado un poco de todo", ha expresado al principio del vídeo, que ha superado las 60.000 visitas en apenas 24 horas.

"Un verdadero espectáculo, un sonido brutal y una tía que llena el escenario por sí sola", han opinado.

Según han contado, en el concierto han escuchado "saeta, hemos escuchado rumba... Bueno... Le hace una alegoría a la Semana Santa española...". Y han concluido: "Si tienes oportunidad, ve a verla, ve a escucharla. Esa voz, tira para arriba, tira para abajo, como le da la gana".

"Esos bailarines, ese meterse al público en el bolsillo con esa sencillez... Porque habla que parece que está en su primer concierto... La verdad es que nos ha encantado", han añadido. Si tuvieran que elegir un momento preferido del concierto, lo tienen muy claro: "El momento saeta y ese flamenco tocando el cajón en una mesa, brutal. Tenéis que ir a verlo".

Rosalía sintió ansiedad antes de Zúrich

Justo al final del concierto de Zúrich, la catalana confesó haber sentido ansiedad antes del gran show: "Me importa mucho esto e intento dar lo mejor de mí. Salí a pasear por el lago y me cambió el día. Me dio paz y me sentí muy agradecida. Ojalá pueda ofrecer un momento para conectar y recordar que estamos vivos y que somos afortunados".