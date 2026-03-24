Qué hay detrás del "perdón" de Marc Giró a la prensa por comportarse como "un auténtico monstruo"

Marc Giró ha sorprendido a propios y a extraños al pedir perdón en un vídeo en sus redes sociales.

"Hace días que tengo ganas de hacer este vídeo pero quería encontrar las palabras adecuadas. No me siento muy a gusto con lo que pasó el otro día cuando perdí los nervios. No estoy en paz con la cara que mostré ante la prensa", ha empezado diciendo.

Ha añadido diciendo que en su entorno le han dicho que no haga ningún vídeo y que no le dé importancia: "Pero yo personalmente no estoy en paz conmigo mismo".

"Lo siento. No estoy en paz con la cara que mostré el otro día los medios, me comporté como un auténtico monstruo y no estuvo bien. Quienes siempre estáis ahí, y la prensa, merecéis esta disculpa", ha escrito junto al vídeo.

Promoción de su nuevo programa

Como muchos han visto, este vídeo es muy parecido al que publicó hace unos días Rosalía. Vestido igual y con el mismo fondo, Marc Giró ha hecho lo que presumiblemente es una promoción de su nuevo programa en laSexta que todavía no tiene fecha de estreno.

De momento lo único que se sabe es que se llama Cara al show y que se emitirá en laSexta.

Rosalía y Picasso

Con este vídeo, Giró pretende parodiar el perdón de Rosalía de hace unos días a cuenta de sus comentarios sobre Picasso.

De hecho, Giró usa las mismas palabras casi que usó la cantante catalana para abordar la polémica sobre Picasso, del que dijo que le gustaba mucho el pintor y que nunca le ha molestado "diferenciar el artista de la obra".

"Porque quizás ese señor yo le hubiera conocido y quizás no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero luego digo quien sabe quizás si o no lo se y no me importa", dijo la artista catalana.

"Hace días que tengo ganas de hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas, porque no me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso", dijo Rosalía, lo mismo que ahora ha dicho Giró.