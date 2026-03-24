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Qué hay detrás del "perdón" de Marc Giró a la prensa por comportarse como "un auténtico monstruo"
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Qué hay detrás del "perdón" de Marc Giró a la prensa por comportarse como "un auténtico monstruo"

El presentador está a punto de estrenar su nuevo programa en laSexta. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Marc Giró en un vídeo en Instagram
Marc Giró en un vídeo en InstagramMarc Giró

Marc Giró ha sorprendido a propios y a extraños al pedir perdón en un vídeo en sus redes sociales. 

"Hace días que tengo ganas de hacer este vídeo pero quería encontrar las palabras adecuadas. No me siento muy a gusto con lo que pasó el otro día cuando perdí los nervios. No estoy en paz con la cara que mostré ante la prensa", ha empezado diciendo. 

Ha añadido diciendo que en su entorno le han dicho que no haga ningún vídeo y que no le dé importancia: "Pero yo personalmente no estoy en paz conmigo mismo".

"Lo siento. No estoy en paz con la cara que mostré el otro día los medios, me comporté como un auténtico monstruo y no estuvo bien. Quienes siempre estáis ahí, y la prensa, merecéis esta disculpa", ha escrito junto al vídeo. 

Promoción de su nuevo programa

Como muchos han visto, este vídeo es muy parecido al que publicó hace unos días Rosalía. Vestido igual y con el mismo fondo, Marc Giró ha hecho lo que presumiblemente es una promoción de su nuevo programa en laSexta que todavía no tiene fecha de estreno. 

De momento lo único que se sabe es que se llama Cara al show y que se emitirá en laSexta. 

Rosalía y Picasso

Con este vídeo, Giró pretende parodiar el perdón de Rosalía de hace unos días a cuenta de sus comentarios sobre Picasso. 

De hecho, Giró usa las mismas palabras casi que usó la cantante catalana para abordar la polémica sobre Picasso, del que dijo que le gustaba mucho el pintor y que nunca le ha molestado "diferenciar el artista de la obra". 

"Porque quizás ese señor yo le hubiera conocido y quizás no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero luego digo quien sabe quizás si o no lo se y no me importa", dijo la artista catalana. 

"Hace días que tengo ganas de hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas, porque no me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso", dijo Rosalía, lo mismo que ahora ha dicho Giró. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

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