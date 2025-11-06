Émilien, genio de 22 años y con 2,5 millones tras ganar 647 concursos: "'Puedo participar en concursos 17 horas al día"
El joven asegura que su pasión por los concursos nunca se ha debido a los premios sino a "responder las preguntas. Eso es lo que me encanta".
Émilien es todo un 'niño prodigio' de 22 años que, pese a su corta edad, se ha convertido en la primera persona en la historia de Francia en convertirse en multimillonario gracias a los concursos televisivos.
El joven ha hecho historia en el programa de televisión francés Les Douze Coups de Midi (Los doce golpes del mediodía, en castellano), en el que ha ganado 647 veces seguidas y ha reinado durante un periodo un total de 21 meses.
Esa exitosa etapa, más allá de haberle hecho ganar 2,5 millones de euros, le ha servido para establecer un nuevo récord mundial de mayor número de apariciones consecutivas en un programa de preguntas y respuestas.
En una entrevista en el medio de comunicación británico The Guardian, Émilien, que es estudiante de Historia, ha asegurado que "puedo pasarme 16 o 17 horas al día haciendo concursos sin hacer nada más".
Esa es su pasión, responder preguntas y conocer nuevos datos y curiosidades. "Me encanta aprender", ha destacado Émilien, quien ha contado que de niño se dedicaba a leer decenas de libros sobre récords mundiales y datos interesantes. "Me los aprendía de memoria, así empezó todo", ha recordado.
La pandemia: el punto de inflexión para el joven
No obstante, lo que marcó un antes y un después para él fue el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. En ese momento, "empecé a ver concursos de televisión una y otra vez, sin parar", ha explicado el joven.
"Me encantaba. Me di cuenta de que a veces se repetían las mismas preguntas y ya me sabía las respuestas de memoria. Pensé que si seguía viendo, tendría más respuestas, y así experimenté una especie de avalancha cognitiva. En ese momento estaba totalmente enganchado, era adicto", ha reconocido Émilien.
De esa forma, este genio francés comenzó a construir un documento de Google en el que anota respuestas a preguntas curiosas. A día de hoy, ese archivo cuenta con aproximadamente 180 páginas.
Respecto a los 2,5 millones de euros obtenidos gracias a su conocimiento, Émilien ha asegurado que su pasión por los concursos "nunca se trató de los premios". Para el joven, "el objetivo principal siempre fue responder las preguntas. Eso es lo que me encanta".