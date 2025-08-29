En Alemania ya miran los destinos europeos para el otoño y esta maravilla del País Vasco se cuela por sus monumentos y gastronomía

El otoño se perfila como una de las temporadas favoritas para viajar a España, ya que las temperaturas son más suaves. Ya nohace demasiado calor, pero tampoco ha llegado el frío todavía. Además, suele haber menos aglomeraciones que durante el verano.

Entre las opciones que ganan terreno se encuentra una ciudad del norte de España que ha sabido reinventarse: Bilbao, donde la modernidad arquitectónica convive con barrios históricos, y donde la gastronomía local es ya motivo suficiente para reservar un vuelo.

Ahora, un creciente interés por la capital vizcaína llega desde Alemania, donde los medios especializados en viajes y las agencias la destacan como uno de los destinos "favoritos" para el otoño.

Una identidad única

El "sensacional" Museo Guggenheim, icono mundial de la arquitectura contemporánea, es la carta de presentación más reconocible, pero la ciudad ha sabido tejer una oferta que va mucho más allá de su espectacular silueta de titanio diseñada por Frank Gehry. En sus calles conviven la modernidad de sus infraestructuras con la esencia del Casco Viejo, donde plazas y callejuelas medievales transportan al visitante a otra época.

A esta riqueza monumental se suma la gastronomía, uno de los grandes reclamos para los viajeros germanos. Los famosos pintxos, "bocadillos ingeniosamente preparados" servidos en las barras de bares tradicionales, se han convertido también en una experiencia imprescindible.

Los alemanes, tradicionalmente atraídos por ciudades mediterráneas como Barcelona o Florencia, parecen haber descubierto en el País Vasco una alternativa que combina autenticidad, modernidad y una identidad cultural única: "Bilbao ofrece la combinación perfecta para los fanáticos de España y el País Vasco".

Los amantes del deporte también tendrán la oportunidad de visitar el emblemático estadio de San Mamés, conocido como 'La catedral del fútbol', donde juega como local el Athletic Club de Bilbao. Este apodo está vinculado a diferentes mitos y leyendas.

"La principal razón es una mera cuestión terminológica, pero la respaldan otras razones que han provocado una gran aceptación y todo un mito en torno a este emblemático estadio", se puede leer en la web del estadio. Los aficionados comenzaron a llamar 'La Catedral' a este recinto apra distinguirlo del asilo homónimo y nadie discutió el nombre.