En busca de Boro: un grupo de rescatistas viaja a Adamuz para buscar el perro perdido tras accidente ferroviario

El paradero de Boro sigue siendo una incógnita. Este lunes, tras el grave accidente de tren que ha dejado 42 víctimas mortales el rostro de Ana, una de las víctimas del suceso, dio la vuelta en redes sociales. Su hermana se encuentra ingresada en el hospital, ella ha salido con heridas leves, pero busca incansablemente a su perro, Boro, que huyó tras la colisión. En las próximas horas, un grupo de rescatistas saldrá desde Málaga a Adamuz para buscar al can perdido. El HuffPost ha conversado con uno de sus cabecillas.

Samuel, director de Tribu Canina, una empresa de educación canina, está en Málaga y mañana viaja a la zona 0 del accidente para buscar con urgencia al perro perdido. En conversación con el HuffPost, y "con mucha prisa", asegura que está en contacto con la familia afectada a través de una amiga en común. "No quieren que se les moleste", asegura.

"Lo que simplemente hemos decidido es elaborar un grupo de rescate e ir con todos los voluntarios que sea posible, porque veíamos que nadie terminaba de arrancar una búsqueda a gran escala", explica. Asimismo, confirma que son unos 10 voluntarios, "por ahora", y que "algunos están ya allí".

El también instructor y educador canino explica que ha contactado con un inspector de policía de Madrid, cabecilla de la asociación SOS 4X4 Rescate, que "tienen experiencia en diferentes rescates y colaboraron en la ayuda de los animales damnificados por DANA de Valencia". La idea que tienen este miércoles, explica, es organizarse sobre el terreno por cuadrículas y establecer los equipos de búsqueda. "Estamos intentando organizarlo lo mejor a nivel logístico para que mañana podamos ser lo más eficiente posible desde el principio".

Para los que quieran sumarse a la causa, explica que aún están a tiempo. "Saldremos a las 06.00 aproximadamente para estar sobre el terreno en Adamuz a las 08.30". "Estamos a la espera de que los compañeros que están allí nos arrojen un poquito de luz", relata.

Aun así, a modo de aviso, informa que "mañana se espera bastante agua". "Va a ser un día duro de búsqueda, pero no queremos cancelarlo, queremos mantenerlo", asegura

"Al final somos gente competente, con experiencia y que lo que queremos es hacer las cosas bien, de la forma más eficiente posible y evidentemente sin interferir en ningún momento a los equipos de emergencia que están trabajando sobre el terreno", concluye en su conversación con este periódico.

Boro, salió corriendo y se perdió su paradero

El animal viajaba junto a las hermanas malagueñas, Ana, y su hermana embarazada, Raquel. El perro salió corriendo y perdió su collar azul identificativo, tal y como ha podido pudo confirmar este lunes el diario Abc. "Por favor, si podéis ayudad a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también", aseguró Ana en unas declaraciones que han acaparado titulares y han dado la vuelta en redes sociales. Mañana comienza la búsqueda del perro perdido.

Boro fue adoptado hace siete años en una protectora de Málaga y es probable que su comportamiento huidizo esté relacionado con traumas previos, asegura La Vanguardia. "Si alguien lo ve y se acerca, que lo haga lentamente, porque es probable que se escape", advierte Ana.

Según ella misma ha confirmado en el diario español, su hermana ha sido la más afectada por el impacto. Por el momento, se encuentra en la UCI. El propio padre confirmó ayer que se encuentra sedada, y que el bebé "lo único que sabemos de él es que el corazón late".