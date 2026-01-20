Marlaska descarta el sabotaje pero advierte de que "todas las hipótesis están abiertas" en Adamuz

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado cuenta de los balances oficiales de víctimas mortales y desaparecidos que no ha variado en las últimas horas tras el hallazgo del fallecido número 41 en la tragedia, a mayores de los tres cuerpos que fueron avistados ayer por la tarde en uno de los vagones del Alvia al que todavía no se tiene acceso. Al mismo tiempo, ha descartado el sabotaje pero no se ha cerrado al resto de hipótesis que rodean a la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) con todos los ojos puestos en el coche número 6 del Iryo, el que descarriló.

En esa línea, ha dado novedades acerca de las hipótesis que se manejan como la causa del accidente y que apuntan a una rotura de la vía y en la que no ha descartado tampoco un problema en el propio tren, a pesar de que no llegaba a los 4 años y había sido revisado cuatro días antes. "Todas las hipótesis están abiertas", ha señalado, descartando completamente el sabotaje.

Concretamente, se ha referido a varias decisiones de la comisión de investigación, la CIAF, que está en "fase de recogida de información y recopilación de documentación y datos" para proceder a una siguiente fase en el que se analizarán en laboratorio todas las muestras recogidas. Marlaska también ha respondido a preguntas de la prensa sobre si se conocen las declaraciones del maquinista, cuestión que ha indicado que él desconoce.

¿Qué se analizará en laboratorio?: de los carriles a la rodadura pasando por la clave del coche 6

"La CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Iryo", ha explicado Marlaska, si bien se analizarán también todas las rodaduras de los otros trenes que circularon antes por ese tramo, tan solo unas horas antes, sin aviso de peligro alguno. Pero se irá más allá y se analizarán también los registros de circulación de los dos días anteriores a la tragedia.

Por otro lado, el titular de Interior ha reiterado las palabras del presidente Pedro Sánchez y ha prometido que en cuanto conozcan las causas del accidente, estas serán comunicadas a la ciudadanía como la mayor celeridad posible y absoluta transparencia. No obstante, antes deberán contar con los resultados del informe técnico de la CIAF.

¿Qué pasa con los vagones del Alvia que cayeron por el talud y los tres cadáveres ya identificados?

El titular de Interior también ha explicado cuál es la situación sobre el terreno respecto a los dos vagones del tren Alvia que recibió el impacto del descarrilamiento del Iryo y cuyos dos primeros vagones acabaron precipitándose por un talud. Grande-Marlaska ha detallado que en estos momentos se está realizando la inspección ocular de los coches del 1 al 6 del Iryo descarrilado, al terminar las del 7 y 8.

En referencia al Alvia, donde no se descarta que haya más cadáveres, el ministro ha explicado que se está "limpiando la zona para permitir el acceso de la maquinaria pesada, con el objetivo de poder extraer primero del talud donde se encuentran, el 1 y el 2 del Alvia, y extraer los tres cadáveres que están localizados".

"Veremos cuál es el resultado de ese operativa, si se encuentran más cadáveres, esperemos que no", ha continuado a renglón seguido Grande-Marlaska, sobre los planes inmediatos de los trabajos respecto al Alvia siniestrado, que incluirán las tareas de inspección ocular en el resto del tren. El ministro ha señalado que "se está trabajando sin descanso", pero con "el rigor" necesarios para "concluir la investigación de una forma integral".

Marlaska defiende la imparcialidad de la comisión de investigación

Aludiendo a voces de afectados por otros accidentes como el ocurrido en 2013 en la curva de A Grandeira (Angrois, Santiago de Compostela), el ministro Grande-Marlaska ha sido preguntado por la imparcialidad de la CIAF, la comisión técnica encargada de investigar lo sucedido en Adamuz. Cuestionado por la composición de dicho organismo independiente que incluye a exintegrantes de Renfe, pero también de la propia gestora de la red, Adif. Esta había sido una cuestión clave en la serie de reclamaciones por una comisión técnica de investigación independiente -en el ámbito de la Unión Europea- por lo ocurrido en Galicia hace más de una década.

"Evidentemente, no hay ninguna duda al respecto de la independencia funcional de la CIAF, porque así su propia normativa lo ha establecido y lo dispone, y también el funcionamiento de ella. Desde 2007, la CIAF lleva analizando y realizando los expedientes de 270 siniestros y, en ese sentido, nunca ha habido ninguna duda al respecto de la profesionalidad y del carácter técnico, y de la finalidad que no es otra que la determinación de la causa para evitar y dar consideración a las partes afectadas para que en el futuro actúen de conformidad y evitar cualquier siniestro.

¿Qué se sabe del accidente?: claves rápidas

