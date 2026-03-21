En Reddit no dan crédito al 'descubrir' uno de los mayores monumentos de España: "Estamos a punto de ser testigos de un momento histórico"

A la Sagrada Familia de Barcelona le queda muy poco para convertirse en momumento terminado. Han pasado más de 140 años desde la colocación de la primera piedra del templo diseñado por el arquitecto Antoní Gaudí y la basilica sigue en construcción. Este febrero se ha terminado la obra de su torre más alta, la de Jesús, con la colocación del brazo superior de la cruz que alcanza los 172 metros y medio de altura.

"Estamos a punto de ser testigos de un momento histórico", anticipan los usuarios de la red social Reddit, en una nueva publicación que ha alcanzado los 36.000 Me Gusta. Precisamente, a la publicación, le acompaña una imagen de la majestuosidad de la basilica en el que se muestra la colocación del punto más alto del monumento y emblema de la ciudad de Barcelona.

Muchos de los usuarios de la red social se han animado a celebrar el hito histórico. "Lo visité en construcción hace más de 30 años. Me acuerdo que el plazo de finalización proyectado era una locura, ¡décadas! Parecía tan largo que nunca iba a pasar", rememora un internauta. "La estructura no está para nada completa. Hay que demoler varios edificios para hacer espacio para la nueva construcción. Fuente: Lo veo desde mi casa", apunta otro. "Lo visité hace como seis años y me dejó boquiabierto. El exterior es fabuloso, pero el interior es indescriptible", recuerda otro.

Inauguración de la torre de Jesús

La inauguración de la Torre de Jesús se celebrará el próximo 10 de junio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gaudí. Además, desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó los 162,9 metros de alturad la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo, por encima de la de Ulmer Münster, en Alemania, que es luterana.

La fisionomía de la Sagrada Familia ha cambiado considerablemente en los últimos quince años con el avance de las obras: se han completado las cuatro torres de los evangelistas, la de la Madre de Dios y, ahora, la de Jesús, la más alta del monumento. En esta línea, la última pieza colocada es una enorme cruz con geometría de doble giro, el mismo método que Gaudí utilizó en las columnas de la basílica.