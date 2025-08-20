En Reino Unido hablan de "furia" en España por la demolición de un sitio histórico para crear un parque de temática china

El municipio de Benalmádena, en la Costa del Sol, presentó en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) el anteproyecto para la construcción del Parque de la Amistad Hispano-China. Este plan, sin embargo, ha provocado un cisma entre PP y Vox debido al futuro de la plaza de toros del que se han hecho eco en el Reino Unido.

El periódico británico Daily Express ha titulado un artículo de la siguiente forma: "Furia en España tras la noticia de que un sitio histórico será demolido para construir un parque de temática china". Este parque estará situado al lado del actual cementario internacional y la plaza de toros —centro de la disputa—, ocupará 24.000 metros cuadrados de terreno, según ha informado el medio Diario SUR.

El futuro parque cuenta con el apoyo de la Asociación Hispano-China para la Promoción y el Intercambio y está ya ampliamente definido contando con el "apoyo incuestionable" del Ayuntamiento, según declararon fuentes municipales al medio local. El alcalde de la localidad (del PP), Juan Antonio Lara, declaró que el parque pretende "transportarnos a la China más tradicional", con la esperanza de atraer tanto a visitantes asiáticos con altos gastos como a locales, según el medio británico.

El proyecto incluye "un monasterio zen, un templo budista, una pagoda, aulas-museo, un templo Matsú, jardines paisajísticos y lo que se considera el primer cementerio ceremonial chino ecológico de Europa, con urnas y ataúdes sellados, pero sin entierros ni cremaciones", según el mismo medio. Este, además, señala que contará con un hotel de retiro, un restaurante orgánico y un monumento a la amistad hispano-china, además de un aparcamiento semisubterráneo con capacidad para 236 vehículos y cuatro autobuses.

Es precisamente este aparcamiento lo que está en el centro de la polémica, ya que según el plan estaría hubicado en la plaza de toros. El medio británico ha señalado que el partido de ultraderecha VOX ha acusado al gobernante Partido Popular de "utilizar pruebas 'endebles' para justificar la demolición de la plaza", "antaño sede de corridas de toros y ahora escuela de tiro con arco desde 2010. Es uno de los edificios más antiguos de Benalmádena Pueblo". "Demoler la cultura española para aparcar coches delante de un templo chino es su prioridad", dijo el portavoz de VOX, Joaquín Amann.

Sin embargo, un informe elaborado por un técnico de la Diputación Provincial de Málaga que hizo público SUR defiende que es necesario demoler la plaza, inaugurada en 1968 y cerrado en 2011, "al encontrarse en una situación legal de ruina urbanística, en aplicación del apartado a del artículo 146.1 de la Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA)".

Este establece este escenario cuando "el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructural a la construcción o edificación que esté en situación de manifiesto deterioro supere el límite del deber normal de conservación", agregó.