En 'The Telegraph' se preguntan si merece la pena visitar Mallorca y Barcelona con el turismo masivo y la respuesta no gustará a todo el mundo

Mallorca y Barcelona estan impregnadas de turistas. En un nuevo artículo de The Telegraph, títulado Los principales destinos europeos que realmente merecen la pena visitar, se enumeran algunos de los lugares turísticos más populares del mundo.Como era de esperar la isla balear y la capital catalana forman parte de la isla pero "pueden arruinarte las vacaciones de verano". Los motivos: el turismo masivo, los precios, las manifestaciones anti-turistas...

"Mallorca ahora es escenario de protestas anti-turismo regulares, los mejores lugares de atardecer de Santorini se convierten en una enorme cola, compitiendo por las fotos, y, en Ámsterdam, los turistas se convierten en peligrosos sobre ruedas", asegura el diario británico antes de comenzar sus recomendaciones. Esto es lo que dicen los expertos viajeros al periódico, sobre Mallorca y Barcelona. Para ellos, sí que merece la pena viajar a estos destinos.

¿Merece la pena viajar a Mallorca?

Según el periódico inglés, muchos visitantes llegan soñando con calas apartadas, grandes playas llamativas, virgenes y "rubias"; pero en los meses de verano puede ser "duro": "tráfico congestionado, playas y calas rebosantes de turistas, corrientes de excursionistas calurosos y sudorosos que se desbordan de los autocares en los pueblos más bonitos, precios excepcionalmente altos y largas colas". Algunos lugares a evitar:

Si se conduces, informa, los principales atascos estan en los municipios de Sóller , Deià y Valldemossa en el noroeste.

, y en el noroeste. La carretera en zigzag hacia Sa Calobra o calas como Caló des Moro y el casco antiguo de Palma también "son cuellos de botella que hay que evitar".

hacia Sa Calobra o calas como Caló des Moro y el casco antiguo de Palma también "son cuellos de botella que hay que evitar". El medio de comunicación recomienda que, en lugar de quedarse únicamente en la costa, explora pueblos y aldeas del interior como Campos, Petra, Ses Salines o Portocolom.

Y, ¿Barcelona?

Un residente que lleva más de dos décadas viviendo en el casco antiguo de la capital catalana explica que "he visto cómo mi barrio cambia casi hasta el punto de ser irreconocible". "Puede ser difícil pasear por La Rambla sin que los camareros te ataquen con fotos de paellas alarmantemente amarillas", bromea en sus declaraciones al medio de comunicación. Pero para evitar los altos precios de los restaurantes más céntricos el experto lanza estas recomendaciones.

Salir del centro : "Encontrarás menos cadenas de hostelería y una experiencia más auténtica lejos de las principales atracciones turísticas".

: "Encontrarás menos cadenas de hostelería y una experiencia más auténtica lejos de las principales atracciones turísticas". "Sants, Poblenou, Sant Antoni y Sarrià son solo tres de los barrios donde encontrarás sitios estupendos para comer y beber, y sin multitudes".