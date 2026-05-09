Ni Mallorca ni Ibiza: Capri pone los límites más duros de Europa al turismo masivo este verano con grupos de máximo 40 personas, multas de 585 dólares y prohibición de paraguas para los guías

Durante años, las ciudades alrededor del mundo han apostado por apoyar el turismo masivo como herramienta para crecer económicamente. Más visitantes, más ingresos, más proyección internacional... Pero cada vez más destinos están empezando a cuestionar esa ecuación.

Porque cuando se rebasa el límite y los visitantes pasan de ser muchos a demasiados, lo que se pierde no siempre se puede recuperar: identidad, calidad de vida y hasta la propia experiencia de viajar.

El debate ya no es exclusivo de España. En Japón se ha triplicado el coste de las tasas turísticas; en Ámsterdam se ha limitado el tiempo para alquilar viviendas turísticas; en Copenhague se apuesta por premiar al turista “responsable”.

El mensaje es cada vez más claro: turismo sí, pero con límites. Ahora, Capri, la isla italiana, también ha decidido dar un paso al frente para frenar el turismo masivo, y lo ha hecho con medidas tan concretas como simbólicas.

Un destino desbordado que dice basta

Capri, uno de los destinos más icónicos del Mediterráneo, ha decidido endurecer su normativa para frenar la saturación turística. En concreto, la isla ha puesto en marcha un paquete de medidas que buscan reducir la masificación que sufre cada verano.

La cifra explica el problema: hasta 50.000 visitantes diarios frente a una población residente de apenas 13.000 a 15.000 personas. Ese desequilibrio ha terminado por afectar tanto a la vida local como a la experiencia del visitante.

Ante este escenario, las autoridades han decidido actuar para intentar frenar esta situación, cada vez más insostenible. Y lo han hecho con una idea clara: limitar, ordenar y reducir el impacto del turismo sin eliminarlo.

Grupos más pequeños, menos ruido y más control

Entre las medidas más llamativas está la limitación de los grupos turísticos a un máximo de 40 personas. Una decisión que busca evitar el colapso de calles estrechas, miradores y espacios públicos que, en temporada alta, quedan prácticamente bloqueados.

Además, los grupos de más de 20 personas ya no podrán utilizar altavoces. En su lugar, deberán recurrir a auriculares individuales para comunicarse con el guía, reduciendo así la contaminación acústica.

Pero hay una imagen que resume bien el cambio: la prohibición de los paraguas y banderas que usan los guías turísticos. Un gesto simbólico que busca eliminar esa sensación de "rebaño" de turistas que, según el propio alcalde, había acabado dominando la isla.

Multas y normas contra el turismo invasivo

El endurecimiento no se queda en la organización de grupos. Capri también ha decidido atacar otro de los problemas más habituales en destinos saturados: la presión comercial sobre el turista.

La nueva normativa prohíbe de forma explícita las prácticas de captación agresiva en la calle, desde restaurantes hasta operadores turísticos, con multas que pueden alcanzar los 585 dólares para quienes incumplan las reglas.

La medida responde a una queja frecuente de los visitantes: la sensación de acoso nada más llegar. "Les paran más de cinco veces desde que desembarcan", reconoce el propio alcalde sobre la experiencia de muchos turistas nada más llegar a la isla.

Poner límites para sobrevivir

Lejos de ser una excepción, lo que está haciendo Capri refleja una tendencia cada vez más extendida. Destinos que han entendido que el problema no es el turismo, sino su falta de control.

"Todos, pero no a la vez", resume uno de los representantes del sector turístico local al defender las medidas. Una frase que sintetiza bien el nuevo enfoque: no se trata de excluir, sino de gestionar.

Porque como ya ha pasado en otras ciudades, el riesgo es claro. Cuando un lugar se convierte en un producto de consumo masivo, termina perdiendo aquello que lo hacía único.

Por eso, Capri ha decidido actuar antes de llegar a ese punto. El objetivo es claro: mejorar la convivencia, no morir de éxito y devolver cierta tranquilidad tanto a sus residentes como a sus turistas.