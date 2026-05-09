Pedro Bravo, periodista y autor, sobre las grandes ciudades españolas: "La ciudad se ha convertido en un parque temático y en un producto para que lo disfruten otros"

Hay algo que está cambiando cada vez más y cada vez más rápido en muchas ciudades españolas. Calles repletas de maletas, terrazas ocupando cada rincón y barrios que han cambiado comercios locales por lugares a la moda. Lo que antes eran espacios para vivir, ahora funcionan cada vez más como escenarios pensados para quien está de paso.

El turismo, que durante años fue entendido como sinónimo de riqueza y dinamismo, ahora deja a su paso una amplia lista de consecuencias negativas para el territorio y sus habitantes. Porque cuando una ciudad se adapta únicamente al visitante, el equilibrio se rompe: los precios suben, los vecinos se marchan y lo cotidiano desaparece.

Y, al final, lo que queda es una especie de decorado donde todo parece pensado para consumir, no para quedarse. Y lo más llamativo es que esta transformación ya no afecta solo a quienes viven en esas ciudades, sino que también empieza a incomodar al propio turista, que se encuentra con destinos cada vez más parecidos entre sí. Menos auténticos, más repetidos. Más parque temático que ciudad.

Una ciudad pensada para otros

En una entrevista concedida a Informativos Telecinco, Pedro Bravo, periodista especializado en vida urbana y autor de diversos libros como Antes todo esto era ciudad, no se anda con rodeos al describir lo que está pasando en muchas grandes ciudades españolas: "La ciudad se ha convertido en un parque temático y en un producto para que lo disfruten otros", afirma.

Una frase que resume una transformación profunda: la del paso de la ciudad vivida a la ciudad consumida. Bravo insiste en que el problema no es solo turístico, sino estructural. "Ya no es un espacio o una comunidad para que estemos juntos haciendo cosas", explica. Lo que antes era convivencia, comunidad y vida cotidiana, ahora se convierte en tránsito constante, en experiencia rápida, en lugar de paso.

En ese proceso, el residente pierde protagonismo. "La ciudad se está especializando en expulsar a quien vive en ella", advierte. No es una expulsión directa, sino progresiva: subida de precios, pérdida de servicios básicos, transformación del comercio. Poco a poco, vivir ahí deja de ser viable.

Souvenirs iguales en todas partes

Uno de los ejemplos que menciona Bravo refleja bien esa pérdida de identidad. Habla de las tiendas de recuerdos que ya no representan el lugar donde están. "En Barcelona puedes encontrar sombreros mexicanos, sevillanas… cosas que no tienen nada que ver con la ciudad", señala.

La imagen es potente porque explica algo más amplio: la estandarización. "Se está imponiendo un modelo de hiperconsumo de experiencias turísticas cada vez más similares", añade. Es decir, da igual si estás en Barcelona, Madrid o cualquier otra gran ciudad, la experiencia empieza a ser la misma.

Y esa homogeneización tiene consecuencias claras. "Se pierde lo que hacía única a cada ciudad", expone Bravo, haciendo hincapié en que cuando todo se parece, la identidad del lugar, su atractivo original, acaba desapareciendo.

Ni vecinos… ni turistas satisfechos

Lo más llamativo del análisis de Bravo es que este modelo no termina de convencer a nadie. "Cada vez hay más insatisfacción, tanto de los residentes como de los turistas", explica en la entrevista. Una afirmación que rompe con la idea de que más turismo equivale siempre a más éxito.

Para quienes viven en la ciudad, las consecuencias son claras. "Se dificulta la vida cotidiana", resume el experto. Encontrar vivienda, hacer la compra o simplemente moverse por el barrio se vuelve más complicado. La ciudad deja de ser cómoda para quien la habita.

Pero tampoco el visitante sale ganando. "Se encuentran con experiencias cada vez más artificiales", apunta. Lugares masificados, colas constantes y una sensación de que todo está preparado, medido y repetido. La autenticidad, precisamente lo que muchos buscan, se diluye.

Ciudades cada vez más difíciles de habitar

A este escenario se suma otro factor que agrava aún más la situación: el clima. Bravo advierte de que muchas ciudades españolas están empezando a ser "inhabitables" en determinados momentos debido al calor extremo.

Sin embargo, según señala, las políticas urbanas no siempre van en la dirección de mejorar la vida de quienes residen allí. "Se sigue priorizando el uso turístico frente a la habitabilidad", censura. Más terrazas, más espacios pensados para el visitante y menos zonas adaptadas al día a día del vecino que no impliquen consumo.

El resultado es una ciudad cada vez más exigente para vivir. "Se está convirtiendo en un lugar difícil para el residente", insiste Bravo. Y en ese proceso, se pierde algo esencial: la idea de ciudad como espacio compartido.

El reto de recuperar el equilibrio

La reflexión de Bravo no es solo una crítica, sino también una advertencia. Porque lo que está en juego no es únicamente el modelo turístico, sino el futuro de las ciudades.

"Si la ciudad deja de ser un lugar para vivir, deja de ser ciudad", advierte el entrevistado. Y esa transformación, aunque parezca lenta, ya está en marcha en muchos lugares. La pregunta ahora no es si el turismo debe seguir creciendo, sino cómo gestionarlo para evitar que los lugares pierdan su esencia y que los residentes pierdan calidad de vida. Porque, como sugiere Bravo, cuando todo se convierte en un producto, lo que se pierde no siempre se puede recuperar.