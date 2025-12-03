Encuesta | ¿Te parecen adecuadas las medidas acordadas sobre la gripe?

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para establecer un protocolo de actuación contra la gripe que se prevé que alcance un alto impacto a lo largo de este invierno. Por eso, desde El HuffPost hemos querido preguntaros cómo valoráis las medidas planteadas. Si os parecen bien y acorde a la seriedad del problema o, por otro lado, si las consideráis exageradas.

Dentro del plan, las mascarillas que tanto nos recuerdan a la pandemia volverán a los hospitales, centro de salud y lugares vulnerables, como pueden ser las residencias de mayores.

Además, se definen cuatro escenarios de riesgo determinados a partir de los niveles de transmisibilidad detectados, junto con la evaluación del resto de indicadores y el análisis del impacto en los recursos asistenciales y en la población susceptible. Según señalan, esta clasificación permite adaptar las medidas a la evolución de la situación epidemiológica en cada territorio, reforzando la capacidad de respuesta sanitaria y comunitaria.

