Encuesta | ¿Te parecen adecuadas las medidas acordadas sobre la gripe?
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para ejecutar un protocolo por el brote de gripe que se prevé durante este invierno. Te preguntamos cómo valoras las medidas planteadas.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para establecer un protocolo de actuación contra la gripe que se prevé que alcance un alto impacto a lo largo de este invierno. Por eso, desde El HuffPost hemos querido preguntaros cómo valoráis las medidas planteadas. Si os parecen bien y acorde a la seriedad del problema o, por otro lado, si las consideráis exageradas.
Dentro del plan, las mascarillas que tanto nos recuerdan a la pandemia volverán a los hospitales, centro de salud y lugares vulnerables, como pueden ser las residencias de mayores.
Además, se definen cuatro escenarios de riesgo determinados a partir de los niveles de transmisibilidad detectados, junto con la evaluación del resto de indicadores y el análisis del impacto en los recursos asistenciales y en la población susceptible. Según señalan, esta clasificación permite adaptar las medidas a la evolución de la situación epidemiológica en cada territorio, reforzando la capacidad de respuesta sanitaria y comunitaria.
