Escándalo médico: un donante con una mutación cancerígena concibe 197 hijos por toda Europa

Un escándalo médico recorre Europa. Una historia especialmente sensible porque habla de cáncer y habla de niños. Incomprensiblemente, un donante de esperma que portaba sin saberlo una mutación genética que dispara el riesgo de cáncer ha engendrado al menos 197 niños en Europa, según desvela este miércoles una investigación conjunta de 14 radiodifusoras públicas, coordinadas por la red de periodismo de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU). Como explican algunos de estos medios, de RTVE a la BBC, algunos de los menores nacidos a partir de estas muestras ya han desarrollado tumores y algunos han fallecido, según los datos recopilados. "Sólo una minoría que heredará la mutación escapará del cáncer durante su vida", concluye este trabajo de reporterismo.

La mutación en concreto afecta al gen TP53, clave para evitar que las células se vuelvan cancerosas, y que puede provocar el síndrome de Li-Fraumeni, que conlleva hasta un 90% de riesgo de cáncer a lo largo de la vida. Sobre todo, la enfermedad da la cara durante la infancia. Si no lo hace, el riesgo en adultos es, sobre todo, a que se desarrolle cáncer de mama.

El donante, llamado 7069 o Kjeld, procedía de Dinamarca y comenzó a entregar muestras en 2005 mientras era estudiante; siempre superó los controles rutinarios, ya que la mutación no estaba presente en la mayoría de sus células.

Sin embargo, hasta un 20% de sus espermatozoides contenían esa compleja variante, lo que implica que los hijos concebidos a partir de ese material genético portan la mutación en todas las células de su organismo. El hombre, cuya identidad permanece protegida, continúa sano y no presenta síntomas.

El material genético fue distribuido por el European Sperm Bank, con sede en Dinamarca, a clínicas de reproducción asistida en 14 países diferentes y 67 clínicas de fertilidad. Aunque no se vendió directamente a Reino Unido, las autoridades danesas han notificado a la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología británica (HFEA) que un número reducido de mujeres británicas viajó a Dinamarca para someterse a tratamientos con el semen del donante. Estas familias ya han sido contactadas.

En el caso de España, se han concebido un total de 35 hijos con estas muestras, de los cuales 22 no son portadores de la mutación, tres lo son portadores y uno de ellos ya ha enfermado. El Ministerio de Sanidad asegura a RTVE que diez de los 35 hijos concebidos han nacido en territorio español y señala que las clínicas de fertilidad ya informaron en su momento a los potenciales afectados por esta situación.

"Es un diagnóstico terrible"

La excepcional investigación señala que la mutación salió a la luz tras detectar varios casos de cáncer infantil vinculados al mismo código de donante, en distintos países. En Francia, por ejemplo, algunos menores han desarrollado dos tumores distintos a edades tempranas y varios han fallecido, según explicó la genetista Edwige Kasper a la BBC. Se trata de una de las especialistas que lanzó las primeras alertas. Se desconoce por ahora cuántos de los casi 200 niños nacidos han heredado la mutación, ya que no todos los países han facilitado datos completos.

"Es un diagnóstico terrible", declaró la profesora Clare Turnbull, genetista especializada en cáncer del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres. "Es un diagnóstico muy difícil de dar a una familia. Vivir con ese riesgo conlleva una carga de por vida; es claramente devastador".

Obliga a estar permanentemente en guardia, incluso si el cáncer no da la cara: se necesitan resonancias magnéticas del cuerpo y del cerebro cada año, además de ecografías abdominales, para intentar detectar los tumores. Las mujeres a menudo optan por extirparse las mamas para reducir el riesgo de cáncer, expone la doctora. Hay casos muy mediáticos, como el de la actriz Angelina Jolie.

La alteración genética TP53 puede provocar que la persona portadora "desarrolle diferentes tipos de cáncer a lo largo de su vida", según explica Ann-Kathrin Klym, jefa de Laboratorio del banco de esperma Berliner Samenbank, indica RTVE, en una información de Borja Díaz-Merry y Pilar Requena. "Eso simplemente no puede curarse o apagarse", afirma, antes de advertir que las personas con esta mutación deben "evitar" las radiografías porque la exposición a los rayos x puede causarles cáncer.

Más donaciones de las permitidas

El banco de donaciones danés ha expresado su solidaridad con las familias afectadas y admite que se superaron los límites de uso del mismo donante en algunos países. En Bélgica, donde el máximo permitido es de seis familias por donante, se llegó a 38 mujeres y 53 hijos concebidos con su esperma. En Europa no existe un límite común sobre su utilización, lo que ha encendido el debate sobre la necesidad de normativas más estrictas y de mecanismos internacionales de control.

En el caso de España, donde también se ha cruzado la línea roja, el límite legal para las donaciones de esperma es de un máximo de seis hijos nacidos de un mismo donante en todo el territorio nacional, una norma establecida por la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, para prevenir riesgos genéticos como la endogamia y controlada por un Registro Nacional de Donantes.

Las clínicas deben consultar todos estos datos antes de avanzar en los procedimientos. Una vez alcanzado este número, el donante no puede realizar más entregas. Las clínicas son responsables de verificar que no se exceda este cupo.

"Lucharemos"

Es terrible leer testimonios en primera persona, como el de Céline -nombre ficticio-, una madre soltera en Francia cuyo hijo fue concebido con el esperma de un donante hace 15 años y tiene la mutación. Un día, recibió una llamada de la clínica de fertilidad que utilizaba en Bélgica instándola a que le hicieran pruebas a su hija.

Ahora relata que no tiene "absolutamente ningún resentimiento" hacia el donante, pero entiende que es inaceptable que le dieran esperma "que no estaba limpio, que no era seguro y que conllevaba un riesgo". Sabe que el cáncer los acechará por el resto de sus vidas. "No sabemos cuándo, no sabemos cuál y no sabemos cuántos", asume. "Entiendo que hay muchas posibilidades de que eso ocurra y cuando ocurra lucharemos, y si hay varios, lucharemos varias veces", augura.

También habla en esta investigación Dorte Kellermann, quien se enteró, en noviembre de 2023, de que su hija es descendiente de Kjeld. Se lo dijo otra madre con hijos del mismo donante danés, pero nadie la contactó oficialmente. "Estaba muy asustada porque cuando buscas Li Fraumeni en Google lo que aparece no es muy bueno", expone. "Sin embargo, el hospital universitario aquí en Copenhague (Dinamarca) fue muy rápido y se llevó a mi hija para entrevistarla y tener información. Le hicieron análisis de sangre y tuvimos los resultados bastante rápido", añade, antes de confirmar que su hija no tiene, por fortuna, la mutación cancerígena.

En el caso de A Sophie -otro nombre ficticio- la clínica de Bruselas (Bélgica) le comunicó "de manera profesional y muy humana" que su hijo podría ser portador de la mutación genética. Tuvo que esperar tres meses hasta conocer el resultado de las pruebas, hechas en Francia. "Fue una verdadera pesadilla, pero el resultado fue tranquilizador: mi hijo no tenía la mutación genética", explica. "Lo que es mucho peor es que hasta mayo de 2025 no me enteré de que había más de 60 hermanastros y hermanastras. Fue cuando lo reveló la prensa", critica.

Cuando los periodistas belgas le cuentan que hay más de 100 hijos del mismo donante danés, se declara "muy enfadada con Bélgica" porque "debería haber respetado el límite y debería haber informado" a los padres.