Esta mujer de 56 años dice "basta" a pagar al alquiler, oye hablar de las minicasas sobre ruedas y activa un plan brilllante

Un hogar sobre ruedas. Louise Southerden tiene 61 años y siempre pensó que viviría de alquiler. "Pensé que era el castigo que tenía que pagar por el trabajo de mis sueños como escritora de viajes", asegura en un artículo escrito por ella misma en Business Insider. Tras viajar durante años por el mundo, y con la llegada de la crisis de la vivienda, su alquiler incrementó. Fue entonces cuando decidió reducir sus gastos y mudarse a una casa pequeña.

"Tenía poco más de 50 años y comencé a anhelar, algo que pensé que siempre estaría fuera de mi alcance: un hogar propio", relata. Por todo ello, se presentó a un curso de construcción natural con el objetivo de aprender sobre casas de fardos de paja y construir con materiales reciclados baratos. Pero había "un problema grande y persistente": "no tenía tierra para construir ni forma de comprarla".

De este modo, fue consciente de la existencia de "casas diminutas sobre ruedas". "Eran baratas de construir y de vivir", narra. "Se puede estacionar la vivienda en el terreno de otra persona por un barato alquiler". Pero, asegura, "lo mejor de todo es que las casas pequeñas fomentaron el tipo de estilo de vida minimalista que había llegado a amar en mis viajes". La llegada de la Covid-19 detuvo su vida. "No poder viajar me abrió una ventana de oportunidad". Fue entonces cuando se puso manos a la obra con su nuevo hogar.

"En septiembre de 2020, habíamos comenzado a trabajar en el piso y la estructura de madera. Luego vinieron las ventanas, el revestimiento y el techo". Asimismo, reclutó a algunos ayudantes. Su mejor amigo Max, un constructor jubilado, ayudó durante los primeros meses para asegurarse de que todo fuera estructuralmente sólido. "Después de eso, trabajamos seis, a menudo siete, días a la semana en el acondicionamiento interior".

Finalmente, se mudó a su nueva y primera casa en mayo de 2021, a la edad de 56 años. "Mi nuevo hogar puede ser móvil y pequeño, solo tiene 23 pies de largo y 8 pies de ancho, pero me da una sensación de seguridad que nunca antes había experimentado", celebra. "Fue un gran alivio, como finalmente anclar en una bahía tranquila después de haber sido sacudido por una tormenta interminable", última en su publicación.