Extremadura manda una alerta a los vecinos atrapados por el fuego en Cabezabellosa (Cáceres) para que se confinen en sus casas

Un incendio a pocos kilómetros de la localidad cacereña de Plasencia se complica. El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha procedido al envío masivo 'ES-Alert' para aquellas personas que se encuentran atrapadas en Cabezabellosa (Cáceres) tras hacer caso omiso de las órdenes de evacuación por un incendio forestal declarado este martes en la zona.

El Centro 112 les ha pedido que permanezcan confinadas en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas hasta que sea posible una vía segura de evacuación. Concretamente, el mensaje tiene el siguiente texto: "Alerta de Protección Civil. Red de Alerta Nacional. Si está usted en Cabezabellosa, debe permanecer confinado en su vivienda con ventanas y puertas cerradas hasta que sea posible abrir una vía segura de evacuación".

De igual forma, se insta a los vecinos a que eviten "salir del pueblo por sus medios", tal y como añade la nota. "No ponga su vida en riesgo! 112 Extremadura", termina el mensaje.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista, ha alertado esta misma tarde, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), de la "situación crítica" que vive la localidad cacereña. Según él, las "peores" previsiones meteorológicas se han cumplido, con vientos intensos y cambiantes, altas temperaturas y humedad muy baja, lo que ha favorecido un repunte del fuego que avanza hacia viviendas de la zona.

"Lo más importante es que está poniendo en peligro a personas que no han querido salir de sus casas, pese a las órdenes de evacuación", ha advertido. "No queremos héroes individuales. En este momento ni siquiera los agentes tienen condiciones óptimas de seguridad para subir", ha lamentado.

De acuerdo a los últimos datos, el incendio, que ya afecta a más de 1.200 hectáreas de perímetro, cuenta con un operativo de unos 300 efectivos, incluidos 70 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que trabajan en turnos de 12 horas. Seis medios aéreos han intervenido durante la jornada, aunque su labor se concentra en varios frentes activos en la región.

El consejero extremeño ha confirmado que el dispositivo mantiene la vigilancia en otros cinco incendios en Extremadura, destacando el de Casares de las Hurdes por la dificultad del terreno, y el de Tornavacas, actualmente estabilizado. También se actúa en reactivaciones en Monfragüe y Trujillo, y en un nuevo fuego declarado en la carretera de Alburquerque a Aliseda, con evolución "incierta". La Junta no descarta solicitar la situación operativa 2 del Plan de Protección Civil para reforzar medios de la UME.

