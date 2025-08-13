Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Última hora de los incendios en España, en directo: cinco peligrosos fuegos siguen descontrolados
Última hora de los incendios en España, en directo: cinco peligrosos fuegos siguen descontrolados

Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad sobre los distintos frentes que asolan Castilla y León, Galicia, Extremadura, Madrid o Andalucía y que ya dejan dos muertos (Madrid y Zamora) y dos heridos de gravedad en la UCI. 

Vista del incendio forestal en Monterrei (Ourense).EFE / Brais Lorenzo
07:50
No, la previsión meteorológica de este miércoles tampoco es esperanzadora
07:40
¿Qué ha pasado durante la madrugada?

Los equipos de extinción se han enfrentado a otra complicadísima noche de incendios, en la que se ha sumado un importante componente que agrava aún más la situación, las diversas tormentas con fuertes rachas de viento. Esta es la situación, incendio por incendio, con la que amanece España, todavía con columnas de humo negro en el horizonte.

07:30
Nueva cobertura en directo

Buenos días, en El HuffPost comenzamos un nuevo seguimiento en directo, minuto a minuto, de toda la actualidad sobre los múltiples incendios forestales que asolan distintos puntos de España y que han vuelto a dejar una auténtica noche infernal en la lucha contra el fuego. Cinco incendios de gran magnitud continúan poniendo en jaque a los efectivos de emergencias: Chandrexa de Queixa (Ourense), Molezuelas de la Carballeda, (Zamora y León), Puercas (Zamora), el de Toledo y Cáceres y el de Tres Cantos (Madrid).

