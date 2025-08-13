Última hora de los incendios en España, en directo: cinco peligrosos fuegos siguen descontrolados
Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad sobre los distintos frentes que asolan Castilla y León, Galicia, Extremadura, Madrid o Andalucía y que ya dejan dos muertos (Madrid y Zamora) y dos heridos de gravedad en la UCI.
Los equipos de extinción se han enfrentado a otra complicadísima noche de incendios, en la que se ha sumado un importante componente que agrava aún más la situación, las diversas tormentas con fuertes rachas de viento. Esta es la situación, incendio por incendio, con la que amanece España, todavía con columnas de humo negro en el horizonte.
Buenos días, en El HuffPost comenzamos un nuevo seguimiento en directo, minuto a minuto, de toda la actualidad sobre los múltiples incendios forestales que asolan distintos puntos de España y que han vuelto a dejar una auténtica noche infernal en la lucha contra el fuego. Cinco incendios de gran magnitud continúan poniendo en jaque a los efectivos de emergencias: Chandrexa de Queixa (Ourense), Molezuelas de la Carballeda, (Zamora y León), Puercas (Zamora), el de Toledo y Cáceres y el de Tres Cantos (Madrid).