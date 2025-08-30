Fernando Mora, psiquiatra: "En la vida es mucho mejor ser feliz que tener razón"

"Cinco consejos fundamentales para la vida". Así es como comienza su vídeo el Doctor Mora, un médico psiquiatra que difunde sus conocimientos en redes sociales, donde sólo en su TikTok, acumula 46.000 seguidores. Después de 20 años trabajando como psiquiatra, ha hablado con "muchas personas", y estos son sus sugerencias. "Mucha atención al último", dice.

Según el mismo va enumerando en su publicación, que ha alcanzado más de 76.000 Me Gusta, "si esperas al momento perfecto para hacer algo, malgastarás tu vida y no harás nada". En segundo lugar, asegura que "las personas con más éxito en la vida no son las más inteligentes, sino aquellas que toman una decisión y la llevan a cabo".

Posteriormente, asevera "si puedes cambiar algo para solucionar un problema, adelante, cámbialo, pero si no hay posibilidad de cambiar nada, entonces cambia tú y aprende a afrontarlo". Además, incide en que "la urgencia de los demás, no es tu urgencia". "En la vida es mucho mejor ser feliz que tener la razón", concluye.

El vídeo se ha hecho rápidamente viral, acumulando 1,7 millones de visualizaciones y muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación con sus experiencias y opiniones. "Te falto decir que una familia emocionalmente estable crea seres felices. Esa es la raíz de todos los males", relata una internauta. "Creo que lo más importante en la vida es buscar la tranquilidad interior y no dejar que todos los problemas de los demás se conviertan en lo prioritario", asegura otro.

Otros han querido agradecer los consejos al profesional. "Mucha razón. Me ha gustado lo que has dicho", asevera un usuario. "Para mí lo más importante de todo aceptar a las cosas como son y no como nos gustaría que fueran", concluye otro.