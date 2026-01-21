Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Fran, banquero con 10 años de experiencia, lo dejó todo para vender zapatillas y ahora factura 70 millones: "Es como meterte en un pozo de 20 metros sin salida"
Fran, banquero con 10 años de experiencia, lo dejó todo para vender zapatillas y ahora factura 70 millones: "Es como meterte en un pozo de 20 metros sin salida"

El emprendedor ha visto como su negocio se ha consolidado en el sector de la moda con muchas dosis de esfuerzo y sacrificios económicos.

Fran Marchena, fundador de HOFF, con unas zapatillas de fondo, de una imagen de archivo.
Fran Marchena, fundador de HOFF, con unas zapatillas de fondo, de una imagen de archivo.YOUTUBE ITNIG / GETTY

El gusanillo del emprendimiento se empieza a despertar para algunos a muy temprana edad. Son varios los que piensan en montar un negocio por su cuenta y, aunque en un principio se decanten por un trabajo por cuenta ajena para tener ese seguro económico, la ilusión por tener algo propio no desvanece hasta que se consigue. 

Esa sensación es probablemente la que experimentó Fran Marchena, fundador de HOFF, una marca online de sneakers española que ha sabido hacerse un hueco en el sector de la moda , con muchas dosis de esfuerzo y sacrificio económico. 

Fran se lanzó a esta aventura en 2017 junto a su socio -actualmente él es únicamente el propietario- después de estar 10 años trabajando en una reconocida entidad bancaria, donde alcanzó un puesto de reconocido nivel. "Pero quería emprender", sentencia. "Monté la empresa en 2017 y me fui del banco en 2018. No lo sabía Banco Santander", argumenta en una entrevista en el canal de Youtube Itnig

Financiación 

Para financiarse, tanto Fran como su socio pusieron 20.000 euros cada uno, si bien era Fran quien iba a dedicarse a tiempo completo a esta nueva ilusión emprendedora, algo que ya habían hablado de antemano: "Luego pusimos 20.000 euros más ambos a los siete y ocho meses. 80.000 euros de capital social en total", añade. 

De todos los préstamos que han ido pidiendo, donde argumenta que a ellos la financiación bancaria, especialmente en las épocas del COVID les vino bien, "hemos amortizado este último año", subraya. 

No obstante, su idea sólida y el aval que proporcionaba servían de seguro para que les financiaran todo ese capital: "Sí, es como meterte en un pozo de 20 metros sin salida. Ese es el riesgo. Es verdad que los números tienen que acompañar, pero otro tema es tu garantía como emprendedor. Si tú lo avalas es que te estás creyendo tu negocio", sentencia. 

Facturación durante este periodo 

Las cifras son positivas para el negocio de Fran: "Facturará 70 millones de euros", sostiene dando cifras de este último año 2025. 

Y es que haciendo un repaso a la trayectoria financiera que ha seguido el negocio, los datos hablan de un crecimiento sostenido en el tiempo. Teniendo en cuenta que toma el año fiscal de abril de un año al abril del siguiente: "El año pasado hicimos de abril del 2024 al abril del 2025, 64 millones. En 2017, primer año, 300.000 euros, ganamos muy poquito dinero", argumenta con cara de satisfacción al ver como esa idea de emprendimiento que le revoleteaba en la cabeza desde hace años se ha convertido en un negocio sólido con unos números más que satisfactorios.

