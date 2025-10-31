Los bancos se dan un festín ganando más de 19.000 millones hasta septiembre pero creen que pagas demasiado poco por tu hipoteca

Una fiesta, pero no para todos. Mientras los bancos españoles han presentado en los últimos días sus resultados hasta el mes de septiembre y, en conjunto, superan los 23.397 millones de euros de beneficio, algunos consejeros delegados han asegurado que la gente está pagando poco por su hipoteca.

Sí, has leído bien. Tras unas cifras de beneficios disparadas y mientras los precios no dejan de crecer, se quejan de que los tipos están bajos. Es cierto que los tipos en España están por debajo de la media europea, pero hay algo casi más importante: la grave situación de la vivienda.

Mientras las casas marcan máximos por encima de las cifras registradas antes del boom inmobiliario, algunas entidades bancarias se quejan de que hay una competencia "irracional" en el mercado hipotecario español. Con unos precios disparados, las firmas hipotecarias se hacen, evidentemente, por un mayor valor. Pero a más precio, más hay que pagar en comisiones.

Tipos bajos, resultados récord y precios en máximos

Por recoger una cifra general de los beneficios netos de los principales bancos españoles hasta el mes de septiembre, el Banco Santander ha aumentado en 10.337 millones de euros; BBVA, en 8.000 millones; CaixaBank, en 4.397 millones; y Bankinter, en 811,5 millones.

El último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), perteneciente al mes de agosto, refleja que el importe medio de las hipotecas sobre viviendas aumentó un 15,5% y se situó en 169.650 euros y su tipo de interés se situó en el 2,89%, la cifra más baja desde febrero de 2023.

Con ese tipo, algunos bancos han decidido desmarcarse de una guerra hipotecaria que aseguran que no les benefician. Una de las primeras en mostrar su malestar fue la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, tras una conferencia telemática con analistas, aseguró que "hemos estado creciendo bastante bien en hipotecas en España hasta ahora". Consideran que, en la actualidad, se están contratando hipotecas a tipo fijo a 30 años "por debajo del valor del dinero".

"Pero tengo que decir que la competencia está empezando a ser un poco irracional, particularmente en hipotecas a tipo fijo y largo plazo. Así que vamos a ser un poco menos activos", destacó la pasada semana.

En su conferencia telemática, Gloria Ortiz también explicó que Bankinter es un banco "de clientes, no de producto", pero que espera que "todos entremos en razón y ajustemos precios, que sigamos siendo competitivos, pero dentro de la racionalidad".

Pero no ha sido la única. Este miércoles, el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, también explicó que, pese a haber una tendencia hacia la normalidad, ha habido una competencia "irracional". "Yo veo un poquito más de racionalidad en el mercado", señaló.

"A veces, cuando el mercado es irracional, hay bancos que deciden seguir y atacan al mercado. En ese nivel, nosotros somos tremendamente disciplinados y no queremos hacerlo", justificó en la rueda de prensa tras los resultados.

Este jueves, llegó el turno del BBVA. Su consejero delegado, Onur Genç también justificó la postura de la entidad vasca de que los precios no justifican la actual ofensiva. "No tenemos todo nuestro apetito ahí, porque el mercado le está poniendo precio de manera inadecuada", ha defendido.

"Seguimos viendo un mercado hipotecario competitivo y es la razón por la cual nosotros no estamos creciendo en facturación hipotecaria. Estamos bajando en los primeros nueve meses del año. Estamos perdiendo cuota voluntariamente porque no vemos que en el mercado tengamos oportunidades de alocar capital de una forma rentable. Sí que tenemos, evidentemente, crecimiento hipotecario porque nos han bajado los prepagos y nos estamos dirigiendo a los clientes más ligados al banco", también ha justificado la directora financiera de BBVA, Luisa Gómez Bravo.

"No tenemos una visión de que los precios estén cambiando. Los precios no justifican una asignación de capital como la que nos gustaría poder tener", ha reiterado. Y es cierto, los precios siguen subiendo y el interés que hay que pagar también se incrementa en el plazo detallado para abonar el préstamo hipotecario.

Dentro de esa batalla, como siempre, los más damnificados suelen ser los usuarios. Todo, en un mercado en el que los tipos de interés siguen siendo más altos que en noviembre de 2022, con la vivienda marcando máximos históricos y los alquileres que cada vez están más imposibles.