Ganas 80.000 euros, no pagas alquiler, pero te tienes que ir lejos de España para tener los privilegios de estas islas remotas

En el contexto actual de encarecimiento de los alquileres, vivir en una casa sin tener que pagar renta es un sueño para muchas personas. Si al leer esa frase te sientes representado, debes saber que tienes una oportunidad de cumplirlo, aunque eso sí, te tienes que ir a vivir lejos de España.

En Irlanda, concretamente en una isla remota del país, están buscando personas dispuestas a mudarse. A cambio se ofrece no pagar alquiler y un ingreso de nada más y nada menos que 80.000 euros.

Pero ojo, la oferta no es para cualquiera. Uno de los principales inconvenientes es que se trata de una zona aislada en la que los servicios son muy limitados, por lo que es muy difícil poder encontrar un trabajo.

Además, las conexiones con el continente son muy inestables debido a las inclemencias meteorológicas. Por lo tanto, pensar en trabajar fuera de la isla y vivir en ella tampoco es una opción.

En consecuencia, el perfil para el que está pensada la oferta es el de los llamados nómadas digitales, personas que llegan a la isla ya con un empleo gracias a poder desempeñar su trabajo a distancia.

Si cumples con esa condición, quieres alejarte (pero de verdad) de la ciudad, del ruido y del tráfico, y te gustaría vivir en un lugar rodeado de naturaleza y playas vírgenes, puede que Irlanda esté esperándote.

Permanencia mínima de 10 años

En concreto, a la persona que resulte elegida en la oferta se le proporciona una vivienda. No obstante, el inmueble puede necesitar reformas importantes si lleva varios años cerrado, de ahí esa ayuda de 80.000 euros.

Por otro lado, el individuo seleccionado tiene que comprometerse a vivir de forma permanente en la isla durante un periodo mínimo de 10 años. Si no se cumple ese requisito, la ayuda de 80.000 euros tiene que devolverse.

Esta oferta forma parte de un programa lanzado puesto en funcionamiento por las autoridades irlandesas con el objetivo de regenerar las islas remotas del país. Para presentar la candidatura, es necesario dirigirse, en la página web oficial del Gobierno irlandés, al apartado Our Living Islands, donde se recopila toda la información y las convocatorias actualizadas.

En ese punto también es posible ponerse en contacto con quienes gestionan el programa (a través de la dirección de correo electrónico oileain@drcd.gov.ie) para obtener información adicional o aclarar dudas.