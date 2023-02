Una de las gemelas de Sallent había pedido ser tratada como un chico 

Europa Press via Getty Images

Nuevas informaciones en lo relativo al caso de las gemelas que saltaron desde el balcón del tercer piso de su casa en Sallent (Barcelona), dejando cartas manuscritas sobre lo que les llevó a hacerlo. Según ha publicado este viernes El País citando a fuentes conocedoras de lo ocurrido, una de ellas había asegurado a gente cercana que se sentía identificada con el género masculino, al tiempo que pedía ser llamada Iván, y transmitió que se sentía incomprendida por su transexualidad.

La hermana, tal y como recoge el citado medio, explicó que actuó motivada por solidaridad. Las dos señalaron que no los padres no tenían vinculación con lo sucedido y les dijeron que no se sintiesen culpables. En este sentido, el abuelo de las víctimas había asegurado que sufrían acoso escolar.

Asimismo, las menores llevaban dos años residiendo en Sallent, y después de que una de las hermanas reclamase ser tratada como Iván, habría sido objeto de mofa entre algunos alumnos que le llamaban Ivana.

La hipótesis de la identidad sexual cobra fuerza

En este sentido, no ha habido cambios en las líneas de investigación que mantienen abiertas las fuerzas policiales. No obstante, la hipótesis de la identidad sexual ha cobrado fuerza, según indican fuentes policiales a El País.

Con todo, el Departamento de Educación admitía el jueves que ha activado a técnicos de la Unidad de Apoyo al Alumnado en situación de Violencia (USAV) para analizar lo sucedido “a fondo”, según el citado medio, un día después de asegurar que “no constaba” un caso de bullying con la información que obtuvieron durante dicha jornada.