Guillermo, español que trabajó en Irlanda: "4.000 euros sin saber el idioma y sin experiencia"

Hay jóvenes que deciden dejarlo todo atrás y empezar una nueva vida fuera de España. Ya sea por falta de oportunidades o por los problemas de la vivienda, acaban buscando suerte en otros lugares.

Esa es la experiencia que ha vivido el joven Guille Cadarso y que ha querido contar a través de su perfil en TikTok. "Terminé mi grado en periodismo y quería irme a vivir fuera. Al principio no sabes qué te vas a encontrar, cómo vas a encontrar trabajo, si el idioma será un gran problema", ha detallado.

"Tras días allí, vi que era la mejor decisión que había podido tomar. Si quieres emigrar en busca de un futuro mejor, ahora lo tienes todo a tu alcance, donde el único límite eres tú", ha defendido.

En el vídeo, el protagonista ha detallado que consiguió 4.000 euros, "sin experiencia y sin el idioma del país". "Me hice un currículum en inglés. Curradillo, te lo haces con Canva y con la ayuda de ChatGPT. Miré todos los portales de empleo que había en países europeos a los que me interesaba ir. Me inscribí en todas las ofertas", ha contado.

También ha revelado que un mes antes de irse se puso a estudiar inglés a todo tren, "porque no tenía ni idea" y trataba de intentar "pasar entrevistas en inglés". "No habían pasado ni dos semanas y ya me habían llamado de un hotel. Me llamó mi jefe, le dije que yo sabía y, entonces, me preguntó que cuando podía ir. Si esto era un viernes, le dije que el miércoles estaba allí", ha razonado.

Se compró los vuelos, se busco un piso y terminó trabajando en Irlanda. "Mucha gente que me pregunta. Simplemente, echándole ganas y aunque no tengas experiencia ni el idioma, estudias por tu cuenta e intentas aprender el máximo en los menos días posibles", ha apuntado.