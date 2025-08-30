Hallan el cadáver de María Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Las autoridades indonesias han confirmado el hallazgo del cadáver de María Matilde Muñoz Cazorla (72 años y natural de El Ferrol) , la turista española desaparecida desde hace dos meses en la isla de Lombok, en el país asiático.

Durante las últimas semanas, los familiares y amigos de Mati comenzaron a buscar a la desaparecida por su propia cuenta debido a los nulos avances de la investigación por parte de las autoridades del país indonesio, algo que fue denunciado recientemente por sus seres queridos.

Tras la denuncia por desaparición de Matilde, fue la Embajada de España en Indonesia la que tuvo que pedir ayuda por carta al gobierno indonesio para que intensificaran la búsqueda de la española.

--Noticia de última hora. En ampliación--