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Hallan los cuerpos sin vida de un Guardia Civil, su mujer y su hijo en Dolores (Alicante)
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Hallan los cuerpos sin vida de un Guardia Civil, su mujer y su hijo en Dolores (Alicante)

El Ayuntamiento decreta tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas.

Redacción HuffPost
EP
Coche de la Guardia Civil en Pontevedra.Europa Press via Getty Images

Los cuerpos de un agente de la Guardia Civil, su mujer y el del hijo de ambos han sido hallados sin vida este sábado en la localidad alicantina de Dolores, según han informado fuentes de Comandancia a Europa Press.

Los cuerpos se han encontrado en la mañana de este sábado y la investigación sigue en marcha, señalan las mismas fuentes.

Al respecto, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, "ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio".

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