La psicología dice que los hombres que pasan muchas horas en el baño con el móvil no solo están evitando a la gente, sino que hay un secreto detrás de esa 'huida al baño'

Es un clásico en todas las familias: hombres desaparecidos en el baño durante largos periodos de tiempo con móviles, juegos y vídeos. Las parejas suelen quejarse, las familias lo notan y los memes de las redes sociales se burlan de ello con frecuencia. Según informan un grupo de psicólogos al diario The Economic Times, este comportamento puede revelar "algo más profundo". Estos podrían ser los motivos:

El baño como un "espacio seguro"

Tal y como avanza el medio, los psicólogos suelen hablar de la importancia del espacio personal y la descompresión emocional. En hogares ajetreados o en vidas laborales estresantes, algunas personas tienen dificultades para encontrar áreas donde puedan desconectarse mentalmente. Para muchos hombres, el baño se convierte sin querer en un retiro privado, "un entorno temporal donde el cerebro se siente protegido de las demandas externas".

Afrontamiento por Evitación

Según se informa en la publicación, una explicación proviene de la Teoría de Afrontamiento por Evitación, donde las personas gestionan el estrés retirándose temporalmente de situaciones estresantes en lugar de enfrentarlas directamente. En lugar de expresar abiertamente agotamiento emocional, frustración o sobreestimulación, algunos hombres se refugian en actividades solitarias como desplazarse por TikTok, ver vídeos en YouTube o jugar a juegos móviles. Y el lugar idóneo es el baño.

Los teléfonos agravan el aislamiento

Los smartphones han transformado el tiempo en el baño en tiempo de entretenimiento. Los psicólogos, consultados en el medio de comunicación, relacionan esto con el sistema de recompensa de dopamina del cerebro. Las aplicaciones diseñadas para desplazamiento interminable proporcionan ráfagas rápidas de estimulación y distracción. Esto crea un ciclo en el que el baño se asocia no solo con la privacidad, sino con la huida mental instantánea.

La necesidad de "tiempo para mí"

Muchos adultos cambian constantemente entre responsabilidades laborales, expectativas familiares, obligaciones sociales y comunicación digital. Según la Teoría de la Autodeterminación, desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan y a a que ha tenido acceso el periódico, los seres humanos necesitan autonomía y control personal para mantener el bienestar psicológico. Para algunos hombres, pasar tiempo prolongado en el baño se convierte en una de las pocas formas socialmente aceptables de recuperar su espacio personal sin ser cuestionados.

Supresión emocional en hombres

Los expertos consultados señalan la "socialización de género": "A menudo se enseña a los hombres a repremir la vulnerabilidad y evitar hablar abiertamente sobre el estrés emocional". En lugar de decir "me siento abrumado", algunos pueden buscar inconscientemente el aislamiento en el baño, un lugar que ofrece "silencio, separación y distancia emocional".

¿Cuándo preocuparse?

Aunque esta practica es muy normal entre los hombres, The India Times advierte que esconderse de forma constante durante largos periodos puede indicar estrés crónico, agotamiento, tensión en la relación o agotamiento emocional. "Los psicólogos enfatizan que un afrontamiento saludable implica equilibrio", explica, teniendo en cuenta la opinión de los expertos consultados. "El tiempo libre privado es importante, pero depender completamente del aislamiento puede reducir la comunicación y la conexión emocional con el tiempo".