Santiago Niño Becerra, economista: "La cosa es muy simple, es a cuánto PIB se está dispuesto a renunciar para mitigar la masificación turística"

Estar a favor o en contra del turismo en España se ha convertido en un auténtico tema de debate entre nuestra sociedad. Conforme a un reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria turística a lo largo del 2024 generó 2.7 millones de puestos de trabajo, representados en el 12.3 % del empleo total.

Además, dicha actividad se ha consolidado con el pasar de los años en el principal motor financiero del país, llegando a aportar en el 2024 un 12.6 % del producto interno bruto, según expone el mismo documento.

Cabe recordar que el producto interno bruto es el valor total de los bienes producidos y de los servicios prestados dentro de un país en un año. En este sentido, es considerado como la principal métrica utilizada para evaluar la riqueza y el tamaño de la economía de una nación.

En el 2025 se registraron cerca de 96,8 millones de turistas internacionales que visitaron el territorio español. No obstante, el crecimiento exponencial de este sector ha conllevado consigo ciertas consecuencias sociales y medioambientales, las cuales están colmando la paciencia de los locales.

El encarecimiento extremo de la vivienda y la saturación de los espacios públicos son algunas de las repercusiones que afectan diariamente a los españoles en diversos puntos del país. El economista Santiago Niño Becerra profundiza respecto al tema en entrevista para los micrófonos de ‘La Ventana’, el espacio radial emitido por la Cadena SER.

De hecho, Carles Francino, conductor del programa, apunta que, de acuerdo a un estudio, “3 de cada 4 españoles culpa a los pisos turísticos y de temporada de la subida de precios y pide además mayor intervención al mercado de la vivienda”.

Al respecto, Becerra sugiere que, para hacer frente a esta situación, se debe ceder en el aspecto monetario. “La cosa es muy simple, es a cuánto PIB se está dispuesto a renunciar para mitigar la masificación turística”, sostiene.