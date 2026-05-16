Robert Hawkins, profesor de Lingüística en Stanford, sobre la pérdida de 300 palabras habladas al día: "Algo estructural está cambiando en cómo nuestra sociedad se reúne y habla"

Se están perdiendo las palabras. Según investigaciones recientes consultadas por The Independent, caen en el olvido unas 300 palabras habladas al día. Unas 120.000 al año. La tecnología se corona como motivo principal: los mensajes vía móvil, la caja de autoservicio o los envíos a domicilio a través del teléfono móvil. Para entender de forma exhaustiva este fenómeno, la periodista Julio Musto decidió dejar de hablar durante 24 horas.

"Las mujeres hablan una media de 10.000 palabras diarias, pero entre mis charlas con los vecinos, las conversaciones con mis amigos y las llamadas diarias con mi madre, sospecho que mi media es aún más alta", bromea la joven en su artículo en el medio de comunicación. Aunque su voto de silencio no le permitió emitir palabras, pudo usar aplicaciones como enviar mensajes por correo electrónico, usar Slack o la mensajería en redes sociales.

Durante la jornada, Musto asegura que se sintió bastante incómoda y grosea. La reacción de sus compañeros, acostumbradas a escucharla "parlotear", de sorpresa, cuanto menos. "La mayoría de la reacción de los transeúntes fue, con razón, preocupada o confundida y me sentí como un gran idiota", relata.

¿Qué dicen los expertos?

Los expertos consultados en el diario británico lo dicen claro: "No hablar con la gente cambia la forma en que se nos percibe". "Tu voz permite que la gente entienda tus intenciones más claramente que el texto por sí solo, lleva a quienes nos escuchan a percibirnos como más reflexivos e inteligentes en comparación con simplemente leer lo que tenemos que decir y también nos conecta más profundamente con otras personas", explicado Nicholas Epley, científico del comportamiento y profesor en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago.

Por su parte, El excirujano general de EEUU, Vivek Murthy, afirma que la soledad tiene consecuencias reales para la salud pública. Su informe de 2023 encontró que el impacto de estar socialmente desconectado equivale a fumar 15 cigarrillos al día.

Las conclusiones de Musto en su estudio son claras: "Me di cuenta de que podía expresar mejor lo que quería decir a lo largo del día escribiendo y enviando mensajes. Puedes elegir mejor las palabras cuando tienes tiempo para escribirlas".

Este cambio sugiere que "algo más estructural está cambiando en la forma en que nuestra sociedad se reúne y habla", asegura, por su parte, Robert Hawkins, profesor asistente de lingüística en la Universidad de Stanford cuando fue informado sobre este experimento social. "Sea cual sea la combinación, una disminución acumulada de tal magnitud debilita el tejido social que hace que la vida cotidiana se sienta llena de vida", advirtió.