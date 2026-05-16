El tuit del presidente de RTVE al director de Eurovisión horas antes de la final: "Un insulto flagrante a los valores europeos"

Eurovisión 2026 no va a ser un festival más. Este año, cinco países, entre los que se encuentra España, han rechazado de forma rotunda participar en él, tras el 'sí' de la Unión Europea de Radiodifusión a Israel pese al genocidio causado en Gaza.

España, Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia decidieron renunciar a participar en Eurovisión 2026, en señal de repulsa por permitir la inclusión israelí, sin tener en cuenta la barbarie causada en Palestina en los últimos años.

Pero el nuevo lío se ha producido con las declaraciones que el director de Eurovisión, Martin Green, ha dejado en una entrevista que ha concedido al periodista Pablo O’Hana y que ha compartido en redes sociales.

En ella, ha abierto la puerta a que Rusia pueda regresar al festival, pese a que la guerra en Ucrania no se ha terminado ni se ha alcanzado ningún acuerdo de paz, tras más de cuatro años de conflicto.

Ha sido preguntado sobre el caso en el que el operador de televisión de Rusia cumpliera con las reglas de Eurovisión, si habría alguna posibilidad de regresar al certamen pese a que la guerra continúa. Martin Green ha asegurado que "teóricamente, sí".

"Porque somos una organización de miembros para los operadores de televisión", ha explicado, antes de recordar que "están suspendidos actualmente". "Lo importante es que, si hubiera algún movimiento allí, nuevamente sería un voto democrático de nuestra membresía. No es mi decisión y creo que eso es fundamental", ha añadido.

"Un insulto flagrante"

Para José Pablo López, este posible regreso de Rusia a Eurovisión es "un insulto flagrante a los valores europeos" y ha pedido un rechazo total las declaraciones de Martin Green durante la entrevista.

"Lo advertí en noviembre de 2025 ante la Comisión de Control y Martin Green lo confirma: Eurovisión abriría la puerta a Rusia en plena invasión de Ucrania solo para justificar su doble rasero con Israel", ha señalado en el tuit, horas antes de la final.

El presidente de RTVE ha definido lo sucedido como "un insulto flagrante a los valores europeos". "Confiamos en que la Unión Europea de Radiodifusión rechace formalmente estas declaraciones, que destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España. Es hora de un tiempo nuevo en Eurovisión", ha sentenciado.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.