Hannah, catedrática de energía: "Los centros de datos consumen tanta energía como ciudades enteras: cuando empecé a mirar los datos de cerca no me lo podía creer"

"En el pasado, estuvo la fiebre del oro. Luego estaba el petróleo, apodado oro negro. Ahora, los datos son el nuevo oro", explica Damien Gaynor, director de marketing de Echelon Data Centres, una empresa irlandesa de almacenamiento de datos. Según informa el diario francés Le Monde, Irlanda está a la vanguardia del sector en Europa. Pero el país es víctima de su propio éxito, y los gastos eléctricos que suponen estos centros son practicamente insostenibles.

Los datos consultados por el medio de comunicación apuntan a que en 2024, los centros de datos consumieron el 22% del total de electricidad consumida, frente al 5% de 2015, lo que supone más que la suma de todos los hogares urbanos de Irlanda. Para 2034, se espera que sus necesidades alcancen el 31%, tal y como avanzan las previsiones oficiales del gobierno.

Ante esta demanda exponencial, para evitar graves cortes de electricidad, las autoridades irlandesas se han visto obligadas a construir de forma urgente dos centrales de gas y petróleo. Los gastos de obra podrían alcanzar casi 19.000 millones de euros en los próximos cinco años.

"No podía creerlo"

Hannah Daly, profesora irlandesa de energía sostenible en University College of Cork, confirma que estos centros de datos "están consumiendo muchísima energía". "Algunos tanto como un pequeño pueblo", insiste. "Al principio, no me preocupaban tanto estas instalaciones. Pero cuando empecé a mirar los números de cerca, no podía creerlo", agrega.

Tal y como reza el medio de comunicación, Irlanda es un "ejemplo" de energía renovable, que representa "el 38% de su producción". Todo ello, gracias, mayoritariamente, a la energía eólica. No obstante, el rápido aumento de la energía limpia coincidió con la construcción de múltiples centros de datos en ese país, por lo que no se han reducido las emisiones de dióxido de carbono "en absoluto".

Regulación estatal

Desde diciembre de 2025, el regulador eléctrico de ese país publicó nuevos requisitos para los centros de almacenamiento datos. Ahora, necesitan tener suficiente capacidad de generación de energía para satisfacer las necesidades de sus instalaciones, así como asegurarse de que el 80% de ella provenga de electricidad renovable en un plazo de seis años. En enero, el gobierno anunció un plan para acelerar su constitución.