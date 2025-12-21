Indignación entre los residentes de un edificio después de que un propietario ponga el bloque completo en Airbnb

La escasez de la vivienda es una problemática que no solamente azota a España, Suiza también padece la misma situación. El medio alemán, Focus Online, expone que en Winterthur, únicamente el 0,18 % de los apartamentos están vacíos, y en Zúrich, la cifra es de tan solo el 0,1.

Según el mismo diario, en la capital suiza hay alrededor de 3000 anuncios en Airbnb, mientras que en Winterthur se encuentran apenas 60 disponibles en dicha plataforma, más de 20 de ellos están ubicados en el distrito de Veltheim.

Lo particular de ello es que estas más de 20 viviendas hacen parte del mismo edificio. Los habitantes de la zona están indignados ante esta situación, ya que según denuncian, los huéspedes afectan el diario vivir de los residentes.

La inconformidad de los vecinos

“Los residentes reportan ruidos constantes de fiestas que se extienden hasta altas horas de la noche, lo que ha requerido la intervención policial en varias ocasiones”, reporta el medio alemán.

El aparcamiento de coches también se ha vuelto un caos en las inmediaciones del edificio. “Huéspedes desconocidos ocupan repetidamente plazas de aparcamiento privadas o aparcan ilegalmente en zonas azules”, complementa Focus Online en su artículo.

Lo cierto es que los vecinos buscan imponer la calma de nuevo en el barrio, es por ello que han establecido una reunión con el administrador de Airbnb para atender la situación. Si no se logra una mejora duradera, planean presentar una queja formal, informa el medio alemán.