Instalan cámaras trampa y tardan 8 meses en fotografiar a esta especie rara y en peligro en el Himalaya

En lo más alto del Himalaya oriental, un descubrimiento sin precedentes ha revelado la sorprendente diversidad de felinos salvajes que habitan en uno de los paisajes más remotos del planeta. Por primera vez, se ha registrado la presencia del esquivo gato de Pallas en Arunachal Pradesh, India, gracias a un ambicioso estudio con cámaras trampa liderado por WWF India y comunidades locales.

El hallazgo, obtenido durante un estudio de ocho meses mediante cámaras trampa, no solo amplía el rango conocido de esta especie, sino que ofrece una visión única de la coexistencia entre la fauna salvaje y culturas humanas ancestrales en altitudes extremas.

"El descubrimiento del gato de Pallas a una altitud de casi 5.000 metros es un poderoso recordatorio de lo poco que aún sabemos sobre la vida en el alto Himalaya", explica en un comunicado Rishi Kumar Sharma, Jefe de Ciencia y Conservación del Programa del Himalaya de WWF India. Hasta ahora, la especie había sido documentada solo en Sikkim, Bután y el este de Nepal.

El estudio fue realizado en colaboración con las comunidades locales en los distritos de Tawang y West Kameng, cubriendo un área de 2.000 km² a altitudes de hasta 5.000 metros. La instalación de 136 cámaras en 83 ubicaciones requirió días de caminata por terrenos montañosos remotos y condiciones climáticas extremas.

Las cámaras estuvieron activas durante ocho meses, captando no solo a los felinos salvajes, sino también a los pastores brokpa y sus rebaños, quienes viven de forma seminómada en estos parajes inhóspitos.

Así es el gato más esquivo del mundo

El gato de Pallas, también conocido como manul, es uno de los felinos más singulares y menos conocidos del planeta. Su aspecto compacto, con cuerpo rechoncho, patas cortas y musculosas, y una cabeza redondeada, le confiere una apariencia encantadora a la vez que perfectamente adaptada a su entorno extremo.

A diferencia de los gatos domésticos, el manul tiene pupilas redondas, una rareza entre los felinos. Pero quizás su rasgo más impresionante es su pelaje: el más largo y denso de todas las especies felinas, diseñado para resistir las temperaturas bajo cero de los hábitats de alta montaña.

Su coloración, que varía entre marrón grisáceo y gris plateado pálido, le proporciona un camuflaje perfecto en los terrenos rocosos donde habita, como los de Mongolia, China, Kazajistán y ahora, según los nuevos registros, el noreste de India. Puede encontrarse hasta los 5.600 metros de altitud, refugiado en cavidades rocosas o madrigueras abandonadas de marmotas.

Es un animal solitario y discreto, activo principalmente al amanecer y al anochecer, cuando sale a cazar su presa favorita: el pika, un pequeño mamífero similar a un jerbo.

A pesar de su fortaleza, el manul enfrenta múltiples amenazas. Clasificado como "casi amenazado" por la UICN, sufre la caza ilegal por su piel y por su uso en la medicina tradicional. Sin embargo, la mayor amenaza proviene de la agricultura, donde el envenenamiento de pikas para proteger cultivos no solo reduce la fuente de alimento del manul, sino que también lo expone al envenenamiento secundario.

Cinco especies de felinos salvajes captadas en un mismo paisaje

Además del gato de Pallas, las cámaras trampa identificaron otras cinco especies de felinos salvajes en grandes altitudes: leopardos de las nieves, leopardos comunes, panteras nebulosas, gatos leopardo y gatos jaspeados. Algunas de las imágenes obtenidas incluso podrían representar nuevos récords mundiales de altitud para estas especies, como leopardos nebulosos a 4.650 metros y gatos jaspeados a 4.326 metros.

"Que un paisaje proporcione hábitat a leopardos de las nieves, panteras nebulosas, gatos jaspeados y gatos de Pallas en las inmediaciones de una tradición pastoral aún viva es un testimonio de su extraordinaria riqueza y también de su resiliencia", destaca Sharma.