Intenta boicotear a un participante de un concurso millonario pero le sale el tiro por la culata: "Voté mal porque el jugador no me caía bien"

Un pequeño gesto impulsivo, casi infantil, terminó convirtiéndose en anécdota dentro del concurso televisivo Sé Millonario de Hungría. Un miembro del público, Róbert, confesó que durante la grabación decidió boicotear deliberadamente a uno de los concursantes… simplemente porque le caía mal.

La escena ocurrió durante una de las preguntas en las que el participante, Tamás, pidió la ayuda del público. Ese momento, que en teoría debería ser una herramienta para acercar jugador y audiencia, se transformó en lo contrario. Róbert, sentado entre los espectadores, recuerda perfectamente lo que sintió al verlo jugar:

“Era arrogante, no me gustó su forma de hablar. Dijo que si ganaba quería duplicar los 50 millones en Las Vegas. No me cayó bien, así que voté mal”, contó, sin rastro de remordimiento. La cuestión no era especialmente complicada para quienes conocieran Alicia en el país de las maravillas:

¿En qué evento participa el protagonista?

A: desayuno de campeones

B: almuerzo de tontos

C: almuerzo desnudo

D: cena de perro

Róbert conocía la respuesta correcta —la opción B—, pero aun así señaló otra. “Voté por la A para desconcertarlo. Lo hice sin pensarlo mucho”, recordó. Al final, el recuento mostró que la mayoría del público sí actuó con honestidad: la opción correcta obtuvo más de la mitad de los votos. Su voto solitario quedó perdido entre el resto… y, en cierta forma, expuesto.

El concursante, pese al intento de sabotaje, siguió adelante sin consecuencias graves y terminó llevándose 1 millón 500 mil florines. A Róbert no le gustaba, pero no pudo impedir su victoria.

Y aunque su acción no cambió el destino del participante, sí mostró que, detrás de cada “ayuda del público”, hay personas con sus gustos, prejuicios… y pequeñas venganzas silenciosas.