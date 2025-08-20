Investigadores descubren una bandada de fósiles vivientes en peligro de extinción conocidos como 'vagabundos de las llanuras'

Descubierto un "fósil viviente" en Australia. Un equipo de investigadores de la Universidad de Adelaida, al sur de ese país, ha hallado una bandada de aves en peligro crítico de extinción conocidas como "vagabundos de las llanuras". Esta especie es "evolutivamente única" por lo que acoge el apodo anteriormente mencionado.

Según publica el medio australiano InDaily, 272 ejemplares se encontraron en una gran bandada dentro del parque de conservación Boolcoomatta, al sur de ese país. Saskia Gerhardy, formó parte de la expedición y asegura que "fue una sorpresa" el hallazgo.

En declaraciones recogidas por el medio, explica que el descubrimiento "es una victoria emocionante y podría proporcionar nuevas posibilidades de conservación para las especies en estado crítico". Asimismo, explica que las aves fueron rastreadas gracias aun sistema GPS, que se usa como "mochilas en miniatura", que "permite rastrear los movimientos de estos animales sin perturbar sus comportamientos naturales".

Tal y como reza la publicación, el estudio destaca la importancia de investigar las poblaciones periféricas de especies en extinción, puesto que "a menudo" tienen rasgos que actúan como amortiguadores esenciales para la supervivencia a largo plazo.

Por su parte, Graeme Finlayson, experto australiano en ecosistemas, califica el hallazgo como "una victoria emocionante en la lucha contra la pérdida de biodiversidad para Australia". "Se trata de un cambio colectivo en la concepción de la especie y en la probable importancia del ecosistema para los esfuerzos de supervivencia de los vagabundos de las llanuras", afirma en declaraciones también recogidas por el digital.

"En 2019, vi tres vagabundos de las llanuras en este lugar mientras recopilaba datos relacionados con nuestro monitoreo de la especie, y en ese momento realmente esperábamos que fuera una pareja reproductora", agrega. "Pensar que ahora, solo unos pocos años después, hemos encontrado más de 250 vagabundos de las llanuras en la reserva es simplemente increíble", concluye.