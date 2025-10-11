Investigadores descubren unas criaturas ocultas en un muro con malas hierbas y concluyen que son dos nuevas especies

En Nepal, investigadores han identificado dos especies de gecko hasta ahora desconocidas que habitan los muros de antiguas fortalezas centenarias. Estas construcciones, que en su momento tuvieron importancia militar, hoy están cubiertas de vegetación y musgo, creando hábitats ocultos ideales para la fauna local.

El estudio, publicado en la revista Zoo Keys, revela que uno de los geckos, llamado Cyrtodactylus makwanpurgadhiensis, vive en el Fuerte Makwanpurgadhi, cerca del centro de Nepal, al sur de Katmandú.

De unos 14,5 centímetros de largo y con patrones marrón oscuro sobre su piel clara, este reptil recibe el nombre popular de “geco de dedos doblados de Makwanpurgadhi” por la característica forma encorvada de sus extremidades. Los investigadores encontraron entre 20 y 25 ejemplares en las paredes de la fortaleza durante exploraciones nocturnas.

La segunda especie, Cyrtodactylus chure, habita el Fuerte Hariharpurgadhi, también en la región central del país. Algo más pequeño y delgado que su pariente, destaca por su color marrón y sus ojos color bronce. Su nombre hace referencia a las montañas Siwalik, donde se encuentra este ecosistema único.

Estas fortalezas fueron construidas en el siglo XVI por la dinastía Sen, que dominó varias regiones de Nepal, y servían como bases militares y símbolos de poder. Mientras Makwanpurgadhi es actualmente un destino turístico con jardines cuidados, Hariharpurgadhi permanece remoto, lo que hace que sus geckos sean particularmente sensibles a la luz y al impacto humano. Los expertos advierten que proyectos de infraestructura en las Siwalik podrían poner en riesgo estos frágiles hábitats.

Los mismos investigadores también han hallado recientemente una nueva especie de lagarto en Vietnam, destacada por sus largas extremidades y espinas “en forma de daga”, lo que evidencia la riqueza aún desconocida de la biodiversidad en Asia.