Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía (Pontevedra) tras precipitarse su hijo por una ventana

La Policía Nacional se encuentra investigando la muerte violenta de una mujer en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa tras precipitarse su hijo por una ventana desde un tercer piso. El suceso, según fuentes consultadas por Europa Press, se ha producido sobre las 18.30 horas de este viernes en un edificio de la calle Duque de Rivas.

Hasta el punto se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y Local, así como los profesionales sanitarios que atendieron al varón. Ha sido trasladado en ambulancia a un centro sanitario.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha indicado que la investigación apunta a que un joven, de 22 años, atacó a su madre, de 61 años, que fue encontrada boca abajo y "entre abundante sangre". El supuesto atacante ha sufrido lesiones muy graves, se encuentra ingresado en el Hospital do Salnés, custodiado por la Policía Nacional, en estado crítico.

Losada ha señalado que, a expensas del resultado final de las investigaciones que se encuentran en una fase muy inicial, se puede apuntar "con toda la prudencia" a que no hay participación de más personas en este suceso.