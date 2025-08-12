Detenido un trabajador de extinción de incendios por provocar "por intereses laborales" el fuego de Cuevas del Valle (Ávila)

Detenido un trabajador de extinción de incendios forestales por el incendio de Cuevas del Valle (Ávila), que arrasó cerca de 2.200 hectáreas hace dos semanas.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado que arrasó cerca de 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila). El arrestado confesó a los agentes haber provocado el fuego.

Según explican fuentes de la investigación, las pesquisas apuntan a que la motivación podría estar vinculada a intereses laborales, dado que el detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado dicho incendio.

Las investigaciones policiales se centraron en este hombre que la Guardia Civil identificó el pasado 31 de julio, cuando se dirigía a Cuevas del Valle, y que realizó maniobras evasivas cuando se percató de la presencia policial.

El incendio fue originado a finales del mes de julio durante la noche a unos 300 metros de la carretera N-502. Se propagó con extrema rapidez debido a las fuertes rachas de viento. Se declaró el nivel 2 y se ordenó el confinamiento preventivo de dos localidades.

Según explican desde el Cuerpo, la inspección técnico-ocular del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, realizada junto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, reveló indicios claros de intencionalidad.

La Guardia Civil ha puesto a esta persona ahora a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Arenas de San Pedro (Ávila) y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.