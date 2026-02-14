Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que esta periodista ha dicho de Ayuso en plena pregunta a la presidenta de México va a formar una buena en España
"¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones de la presidenta de Madrid?", ha cuestionado en primer lugar.

Fotomontaje de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la periodista.
Fotomontaje de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la periodista.Getty Images

La intervención de Isabel Díaz Ayuso en The Hispanic Prosperity Gala, evento organizado sobre la influencia latina en todo el mundo, ha provocado un gran revuelo tanto dentro como fuera de España.

Uno de los mayores ha sido el anuncio de la dirigente autonómica de que dará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, en el 250º aniversario de su independencia.

En un vídeo que emitieron en el evento, Ayuso defendió que el país norteamericano se ha convertido en el "principal faro del mundo libre" y que celebra “con júbilo" cada paso que da "en defensa de la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades".

"Frente al totalitarismo, un mundo cerrado y oscuro, desde Madrid ofrecemos fuerza, valor, humanidad, compromiso, alegría, apertura, color, vida y libertad", aseguró la dirigente regional.

Pero la cosa no quedó ahí y también opinó sobre otros países. Como es el caso de México. "La libertad de Venezuela es la herida más importante que tenemos que curar por los venezolanos que viven en Madrid, en Estados Unidos y en todo el mundo. Hablamos de un éxodo de más de ocho millones de personas al que el comunismo le ha arrebatado todo", inició.

"Y para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja, destruyendo familias, vidas muy jóvenes, creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad", apuntó.

"No sé si vale la pena contestarle"

Estas palabras no han quedado ahí y, en una rueda de prensa, una de las periodistas que asistió no dudó en preguntarle a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la afirmación de Ayuso.

Pero hay un detalle de la cuestión que ha llamado la atención y va a formar una buena en España. "¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones de la presidenta de Madrid, la ultraderechista Isabel Ayuso? Que decía... O ayer expresó en un mensaje, en un vídeo, comparando a México con Cuba y Venezuela y que es un narco estado y que esperaban que pronto los mexicanos se liberaran de la ultraizquierda", preguntó.

La reacción de Claudia Sheinbaum no se hizo esperar. "No sé si vale la pena contestarle, la verdad. Pero hay algo que sí es muy importante. Es absolutamente falso lo que dice", replicó.

