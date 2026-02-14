El fuerte viento se hace notar en España: Protección Civil envía un Es-Alert en varias zonas de Cataluña

Viento, viento y más viento. Después de un inicio de 2026 con fuertes precipitaciones en, prácticamente, todo el país, varios puntos de la España peninsular viven este sábado una jornada en la que el temporal de viento es el gran protagonista.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado varios avisos, sobre todo en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Protección Civil de la Generalitat ha enviado este sábado un mensaje Es-Alert en varias zonas de Cataluña ante la previsión de fuerte viento.

En el mensaje se pide evitar desplazamientos y actividades en el exterior durante todo el día, informa Protección Civil.

Según han informado vía 'X' también se han activado las protecciones de las líneas eléctricas, que desconectan temporalmente las infraestructuras, ante las incidencias que se han concentrado mayoritariamente en el Baix Ebre.

"Las comarcas a las que se ha enviado alerta 📱 por fuerte viento son: La Val d'Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès y Alt Empordà Comarcas que se encuentran en el límite con éstas también pueden haberlo recibido", ha detallado.

La DGT reduce la velocidad máxima en Castellón

La Dirección General de Tráfico informa de una serie de restricciones a la circulación en la provincia de Castellón a causa del fuerte temporal de viento, entre ellas la limitación de la velocidad máxima a 80 km/h.

Asimismo, los vehículos pesados tienen prohibido realizar adelantamientos y deben mantenerse en el carril derecho, informa la entidad en sus redes sociales. Las autoridades instan a realizar solo los desplazamientos esenciales como medida de precaución ante la climatología adversa.

El Centro de Coordinación de Emergencias remitió ayer dos mensajes a los móviles de la población de toda la Comunitat Valenciana. En el caso de Castellón, el Es-Alert recuerda el nivel rojo de alerta y pide evitar desplazamientos.

Extremadura en situación operativa 1

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado en la mañana de este sábado la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) por vientos en toda la región.

Cabe recordar que el Centro 112 Extremadura había informado previamente de que el norte de la provincia de Cáceres permanecería en alerta naranja por viento, así como las zonas de Villuercas y Montánchez en amarilla.

En concreto, esa alerta ha sido activada a las 8,00 horas y se extenderá hasta las 18,00 horas, por vientos de componente noroeste, principalmente en la parte oriental, con rachas máximas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en el norte de la provincia de Cáceres, y los 70 kilómetros por hora en Villuercas y Montánchez, según las previsiones de la AEMET.

Parques cerrados en Madrid

Madrid vuelve a vivir una nueva jornada con los parques cerrados como prevención ante los fuertes vientos. El Retiro y otros ocho parques singulares de Madrid permanecerán cerrados este sábado ante el aviso amarillo emitido por la AEMET ante fuertes vientos en el área en el área metropolitana.

Las fuertes rachas de viento pueden alcanzar hasta los 70km/h hasta las 12 horas. El Ayuntamiento de Madrid pide precaución a la ciudadanía. Los grandes parques permanecerán cerrados aplicando las medidas recogidas en el protocolo por riesgo alto de afección al arbolado.