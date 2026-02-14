Las tropas de Rusia pagan cara la restricción de Telegram al ver que pasan de detectar enemigos en minutos a horas

El pasado 10 de febrero, usuarios rusos manifestaron que la aplicación de mensajería instantánea Telegram presentaba fallos en su funcionamiento. Ese mismo día el Kremlin dio a conocer que había implementado una serie de limitaciones a dicha plataforma.

El regulador de telecomunicaciones de dicho país, Roskomnadzor, sostuvo que las restricciones fueron para la “protección de los ciudadanos rusos”, ya que acusan a Telegram de negarse a bloquear contenido que las autoridades consideran “criminal y terrorista”, conforme informa el medio estadounidense CNN.

Las consecuencias para la milicia de Moscú

Según el portal independiente, Euromaidan, las decisiones por parte del gobierno ruso no están solamente afectando a la población civil, sino que también las fuerzas rusas se han visto perjudicadas considerablemente.

El problema de la situación recae en la eficiencia de la comunicación en el marco de la invasión de Moscú a Ucrania. La milicia rusa ha reportado graves atrasos en el flujo de información, lo cual ha repercutido directamente en el campo de batalla.

Los soldados ahora se demoran horas en intercambiar datos importantes en la coordinación de estrategias ofensivas mediante el uso de drones. Anteriormente, este proceso, a través de Telegram, se realizaba en minutos.

Como consecuencia, los ataques pierden relevancia. "En el mejor de los casos, la transmisión de la información tardará varias horas en lugar de uno o dos minutos a través de Telegram", se quejan los usuarios rusos.

"En gran medida, esto nos hará retroceder varios años, aproximadamente hasta el comienzo de la guerra. Ya se están desarrollando métodos alternativos, pero restablecer una coordinación efectiva llevará mucho tiempo", declararon los rusos.

Tensión creciente entre el Kremlin y las fuerzas armadas rusas

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el 11 de febrero que "no puede imaginar" que las fuerzas rusas utilicen Telegram u otras plataformas de mensajería para las comunicaciones en primera línea, de acuerdo con lo mencionado por The Institute for the Study of War (ISW).

Los cibernautas militares acusan al funcionario de gobierno de mentir o de no entender a profundidad cómo funciona el ejército nacional. "Las críticas generalizadas de los milbloggers resaltan cómo el Kremlin está tratando de equilibrar sus objetivos de censura a largo plazo, incluido un posible bloqueo total de Telegram en el futuro, con la necesidad de evitar una reacción violenta interna", apunta ISW.