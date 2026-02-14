Piden a la UE que no obligue a llamar "tubos" a las salchichas vegetales: "Causará una confusión innecesaria"

Una gran cantidad de empresas que elaboran productos alimenticios vegetales han mandado una carta conjunta a la Comisión Europea para mostrar su disconformidad con algunos aspectos de la regulación europea.

Tiene mucho que ver con cómo se denominan algunos de estos alimentos. En el caso de salchichas vegetales, sobre la mesa se encontraban otros términos para no confundir a los consumidores.

"Para las empresas que operan a nivel internacional, la terminología alimentaria no es simplemente una cuestión de lenguaje. Respalda la seguridad regulatoria, el comercio transfronterizo, los sistemas de envasado, las marcas registradas y el reconocimiento del consumidor", han señalado en el escrito.

Estas compañías han puesto de manifiesto que usar términos como 'hamburguesa vegetal' o 'salchicha vegetariana' es algo que "se ha desarrollado orgánicamente a lo largo de décadas como una forma de comunicar formato y uso, no composición".

Divergencias entre mercados

Las marcas han avisado que este tipo de regulaciones podría generar divergencias "entre la UE y otros mercados importantes, como el Reino Unido y Estados Unidos, lo que generaría fricción donde ya existe una alineación".

"Para las empresas que abastecen a múltiples jurisdicciones, esto implicaría sistemas de etiquetado paralelos, mayores costes de cumplimiento y una menor eficiencia sin el correspondiente beneficio para el consumidor", han expuesto.

En su comunicado, también reconocen que terminar con esta terminología "no aclararía las opciones; obligaría a los consumidores a aprender un léxico nuevo y artificial que varía según la jurisdicción".

"Como ya ha observado el Abogado General, este enfoque corre el riesgo de aumentar la confusión en lugar de reducirla", ha destacado. También señalan que la información necesaria, con listas de ingredientes claros como 'de origen vegetal' o 'vegetariano', ya es suficiente para los clientes.

Tal y como ha recogido el medio británico The Guardian, la prohibición de estos términos haría que las hamburguesas, por ejemplo, de frijoles que se vendan en Europa se denominen "discos" y las salchichas Glamorgan cambiarían a "tubos" Glamorgan.

La petición de las compañías

Las marcas que han reunido fuerzas reclaman un "enfoque proporcionado" y que se base "en la evidencia". "Centrado transparencia en lugar de la prohibición", algo que "ayuda a preservar la reputación de la UE como un entorno regulatorio estable, confiable y con visión de futuro".

Pero han mandado tres peticiones directas a la Comisión Europea: