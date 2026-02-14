Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En este pueblo de León los recién nacidos llegan con un cheque de 400 euros bajo el brazo
En este pueblo de León los recién nacidos llegan con un cheque de 400 euros bajo el brazo

Una iniciativa que busca atraer y retener población.

Imagen de archivo de un bebé durmiendo en la cuna.
Imagen de archivo de un bebé durmiendo en la cuna.Cavan Images

En los últimos años, numerosos municipios de España están lanzando iniciativas innovadoras para reforzar el tejido social y apostar por su futuro demográfico. Desde ayudas económicas a familias hasta programas de conciliación y servicios educativos, los pueblos buscan atraer y retener población, ofreciendo apoyos concretos que faciliten la vida cotidiana y fortalezcan el arraigo en entornos rurales.

En este contexto, destaca un pequeño municipio de León por una medida que combina apoyo económico y refuerzo del arraigo familiar. En Valencia de Don Juan cada recién nacido recibe un ‘cheque bebé’ de 400 euros, un gesto simbólico y práctico que busca acompañar a las familias desde el primer día y, al mismo tiempo, incentivar que los nuevos vecinos continúen su vida en el municipio.

En las últimas semanas, se ha realizado la entrega de 14 ayudas, correspondientes al segundo semestre de 2024 y al primer semestre de 2025, según ha dado a conocer el Ayuntamiento en su página web. Una suma total de 5.600 euros que han sido repartidos entre los nuevos coyantinos y sus progenitores. La entrega, presidida por el alcalde José Jiménez, se convirtió en un acto de bienvenida para los pequeños y sus familias, pese al frío y la nieve del temporal.

Por y para fijar población

La ayuda municipal, que otorga 400 euros por cada nacimiento registrado en el municipio siempre que progenitores y bebés estén censados en él, tiene un objetivo claro más allá del componente económico: reforzar el arraigo de las familias en un contexto rural y combatir la despoblación, una de las grandes preocupaciones de los pequeños municipios de la España vaciada. Además, busca enviar un mensaje de apoyo y acompañamiento a los nuevos progenitores, alentando que continúen sus proyectos familiares en el municipio.

Durante el acto, las autoridades locales agradecieron a las familias “su apuesta por desarrollar su vida en Valencia de Don Juan” y destacaron el cheque bebé como un instrumento para acompañar a los nuevos progenitores desde los primeros días del crecimiento familiar. La concejala de Servicios Sociales, Donata Álvarez de la Varga, subrayó además la importancia de mantener políticas similares en un entorno donde cada nacimiento contribuye al dinamismo social y demográfico.

Pese a las condiciones climatológicas adversas de la jornada, la ceremonia transcurrió con normalidad y simbolizó “una bienvenida” para los pequeños. Desde el equipo de gobierno destacan que esta ayuda municipal forma parte de “una batería de medidas sociales encaminadas a reforzar la cohesión familiar y la continuidad de la población en el municipio”. No es la única iniciativa con ese fin, sino que se gestionan también otros recursos y subvenciones para acompañar a los hogares en distintas etapas de crianza. 

