Un prestigioso medio europeo habla de lo que supone para Sánchez una de sus últimas propuestas

Pedro Sánchez, el pasado miércoles 11 de febrero, en el Congreso de los Diputados.

El prestigioso medio europeo Político ha puesto la lupa en una de las medidas propuestas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que más recorrido están teniendo en todo el mundo.

Se trata de la iniciativa del Ejecutivo central de restringir el acceso a redes sociales de los menores de 16 años. Algo que para el citado medio se trata de una "lucha personal contra los multimillonarios tecnológicos" para el mandatario español.

Aseguran que dos años después de que "el líder socialista contemplara dimitir para evitar que sus seres queridos sufrieran una avalancha de abusos en línea, Sánchez está impulsando una legislación para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años".

"La determinación con la que Sánchez persigue la agenda sitúa a España en la vanguardia de los esfuerzos globales para frenar la influencia y el impacto de las plataformas tecnológicas y ha puesto al líder del país en la mira de las personas más poderosas del mundo", ha destacado el medio europeo.

Desde Político aseguran que Sánchez, "cuya familia es habitualmente blanco de trolls de extrema derecha", decidió pelear "abiertamente con aquellos a quienes ha llamado despectivamente 'oligarcas tecnológicos".

El prestigioso medio ha destacado un estudio que realizó en el año 2022 la Universidad Politécnica de Valencia. En él se reflejó que una de cada cuatro de las 2.664 publicaciones analizadas tenían lenguaje agresivo o imágenes contra Pedro Sánchez.

Tras hablar de su reflexión en abril de 2024, en la que pensó en dimitir, han recordado que el Gobierno actuó rápidamente para "abordar el abuso, incluido un llamado al parlamento español para abordar los engaños y el mal uso de la inteligencia artificial".

El "espíritu de lucha de Sánchez"

Desde Político han puesto en valor el "espíritu de lucha de Sánchez" que le ha servido para recibir "aplausos en Bruselas, donde funcionarios de la UE manifestaron su apoyo a su postura".

"El portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, afirmó que la institución se solidariza plenamente con Sánchez y condena cualquier ataque contra los líderes de nuestros Estados miembros", han añadido.

No obstante, también aseguran que tanto fuera como dentro de Bruselas, pese al apoyo, las dudas sobre si esta medida es algo eficaz y si los resultados son positivos siguen vigentes.

"España se ha unido a Grecia y Francia para pedir la prohibición de las redes sociales para menores en toda la UE, una solicitud que Bruselas está considerando", ha reconocido, aunque ponen de manifiesto las dificultades para poder verificar la edad sin que eludan estas restricciones.