Javier Cercas (64), escritor y académico: "La clase política nos divide con saña y permitimos que lo hagan, esa polarización no existe en la sociedad"

Con el pasar de los años, la polarización se ha convertido prácticamente en un sinónimo de la sociedad española. Es muy común escuchar a las personas referirse a la coyuntura sociopolítica nacional y asociarla con extremos ideológicos totalmente opuestos entre sí.

Para el escritor y académico Javier Cercas, la polarización social es un fenómeno inexistente en el territorio español. Así lo explica el docente en entrevista para los micrófonos de La Venta, el programa radial emitido por la Cadena SER.

“Esa polarización no existe en la sociedad y, en cambio, parece que hay gente interesada en que exista, desde arriba”, declara Cercas, apuntando que las élites políticas buscan esa inestabilidad social. “La clase política nos divide con saña y permitimos que lo hagan; esa polarización no existe en la sociedad”, recalca de nuevo.

La manipulación por parte de la gobernante es evidente, según el escritor. “Hay un interés por eso, prefieren que estemos divididos a que estemos unidos y estamos mucho mejor unidos que desunidos, eso está claro”, detalla.

Cercas se muestra optimista

No obstante, Cercas no se hunde en el pesimismo; al contrario, resalta que, aunque la coyuntura sociopolítica no es la mejor, el país ha atravesado peores momentos y él confía en que el panorama se puede rectificar.

“Claro que es reversible, por supuesto. Este país, España, es mucho mejor de lo que era hace 50 años, pero sin comparación”, señala. Además, apunta que consolidar un bloque europeo sólido es fundamental.

“Vivimos en una cosa que se llama Europa, que es menos fuerte de lo que debería, pero que para mí es la única utopía razonable que hemos inventado”, destaca.

“Necesitamos una Europa mucho más unida, una Europa federal de verdad. Capaz de consolidar la unidad política con la diversidad lingüística, cultural e identitaria, y eso tiene unas posibilidades inmensas. Ahora mismo es el gran baluarte de la democracia en el mundo”, explica.

Finalmente, el profesor subraya que los políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía en general deben tener un papel proactivo para que la mentira no cale y se pueda cuidar la democracia y salir de esta "depresión democrática". Ya que, como él expone, la política incumbe a absolutamente toda la sociedad.