Isaías Lafuente deja la frase más certera sobre la democracia 

El periodista y escritor Isaías Lafuente ha firmado este lunes un importante mensaje durante una intervención en La Ventana de la Cadena SER tras conocerse los resultados electorales en Hungría que han apartado del poder al líder ultra, Viktor Orban, tras 16 años.

La oposición en el país magiar, liderada por el conservador Péter Magyar, terminó este domingo con esos 16 años de Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán tras ganar en las elecciones legislativas una "súper mayoría" que le dará más de dos tercios de los escaños en el próximo Parlamento.

Su partido Tisza obtuvo 138 de los 199 escaños, es decir, más de dos tercios de la Cámara, con los que podrá hacer realidad sus promesas electorales para dar marcha atrás a todo lo desarrollado por Orbán.

En La Ventana, Lafuente ha recordado la importancia de las elecciones para terminar con formaciones de carácter ultra. Si los comicios son las ventanas para que estos partidos entren en el sistema, también son la vía para extinguirlos.

"La mejor garantía de la democracia es la democracia. Igual que entraron al poder con autoritarismo y fascismo a través de las urnas, también pueden ser desalojados del poder a través de las urnas y a través de las instituciones democráticas. Esto es interesante porque en algún país como Estados Unidos también pueden servir de freno a las intenciones de Trump", ha afirmado.

Las reacciones de España

Desde el Gobierno de España, Pedro Sánchez valoró el resultado como algo más que un cambio político en Hungría. "Hoy ganan Europa y los valores europeos", escribió en redes sociales, en un mensaje en el que también felicitó a los ciudadanos húngaros por unas elecciones que calificó de "históricas".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue en la misma línea, aunque con su propio enfoque. "Es una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular", señaló Feijóo, que destacó que Hungría ha apostado "masivamente por un partido europeísta" en un contexto de incertidumbre.