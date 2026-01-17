Jimmy Wales, fundador de la Wikipedia: "Si la gente cree que tomamos partido en los temas, será un gran problema a largo plazo"

Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, habla durante el lanzamiento de su libro "Confianza. Las 7 reglas de la confianza o cómo hacer que las cosas duren" en Studio 14, el salón de la azotea de rbb.

La escena ocurrió en Nueva York, en el auditorio principal del Civic Hall, cerca de Union Square, Manhattan, en plena WikiCon Norteamérica. Un encuentro anual de editores de Wikipedia que debía ser una celebración acabó mostrando hasta qué punto el clima político y social se ha vuelto irrespirable, con la amenaza de la inteligencia artificial sobre la mesa.

Un hombre armado subió al escenario durante la intervención de la directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia, Maryana Iskander. No hubo víctimas, pero el mensaje quedó claro: la enciclopedia libre se ha convertido en un campo de batalla simbólico.

El incidente no es anecdótico. Llega cuando Wikipedia se acerca a su 25º aniversario y cuando su papel como referencia informativa global está más cuestionado que nunca y de ello habló no solo en la conferencia, sino en una entrevista con el Financial Times.

Desde ataques políticos hasta presiones regulatorias, pasando por la irrupción de la inteligencia artificial, el proyecto atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia.

Wikipedia cumple 25 años bajo presión

Wikipedia nació en 2001 con una idea sencilla y radical: cualquiera podía editar. Sin títulos, sin jerarquías clásicas y con una regla central, el punto de vista neutral (NPOV). Hoy alberga millones de artículos en cientos de idiomas y sigue estando entre los diez sitios web más visitados del mundo.

Pero el contexto ha cambiado. Las plataformas de IA generativa —entrenadas en gran parte con contenidos de Wikipedia— han reducido el tráfico directo. Al mismo tiempo, disminuye el número de editores activos, un problema que la propia Fundación reconoce. Menos manos revisando significa más tensión en temas sensibles.

A eso se suman las presiones externas. Wikipedia ha sido bloqueada en países como China y Turquía y se enfrenta a litigios en India. En Europa, leyes como la de Servicios Digitales ponen en el mismo saco a plataformas comerciales y a proyectos sin ánimo de lucro, algo que inquieta a la comunidad wikipedista.

Elon Musk, la extrema derecha y el debate sobre el sesgo

El choque con Elon Musk resume bien el momento. Tras una polémica edición sobre un gesto suyo durante un acto político, el magnate acusó a Wikipedia de ser "propaganda de los medios tradicionales" y llegó a pedir que se dejara de financiarla. No es la primera vez que Musk ataca a la enciclopedia, ni que desde sectores conservadores se le tacha de "Wokipedia".

"Si la gente siente que hemos decidido tomar partido en los temas, será un gran problema a largo plazo"

Jimmy Wales respondió con una pregunta simple: ¿qué es exactamente incorrecto? Para él, el problema no es que haya debates duros, sino que se pierda la confianza en la neutralidad del proyecto.

Cómo se construye el consenso en Wikipedia

Desde fuera, Wikipedia puede parecer caótica. Desde dentro, es un sistema obsesionado con el proceso. Cada frase polémica puede generar miles de palabras de discusión. Los editores hablan incluso de tomats, una unidad informal que equivale a la extensión de El viejo y el mar de Hemingway.

En temas como Israel y Palestina, o tras asesinatos políticos en Estados Unidos, los artículos se blindan temporalmente. Solo pueden editar usuarios veteranos con cientos de contribuciones previas. No es censura: es control de daños.

Un estudio publicado en Nature Human Behaviour en 2019 respalda esta lógica. Analizó debates internos de Wikipedia y concluyó que los equipos políticamente diversos producen artículos de mayor calidad que los homogéneos. El conflicto, bien canalizado, mejora el resultado.

El papel de Jimmy Wales: ni jefe ni espectador

Wales se define como una especie de monarca constitucional. No manda, no decide textos finales, pero interviene cuando cree que los principios fundacionales están en riesgo. Lo hizo recientemente con el artículo sobre el genocidio en Gaza, alertando de que la redacción violaba el punto de vista neutral. No impuso cambios: abrió el debate.

Esa lentitud desespera a algunos, pero es precisamente lo que ha hecho robusta a Wikipedia. Nuevas normas, como el código de conducta universal, han tardado años en aprobarse. La última gran actualización de su interfaz necesitó más de una década.

Un futuro incierto, pero no perdido

Wikipedia sigue siendo una anomalía en internet: un proyecto global, gratuito y sin publicidad. Para muchos, el último recuerdo de lo que la red prometía ser. Su supervivencia no está garantizada, pero tampoco depende de una sola persona.

Como resumió una editora veterana tras el incidente armado en Nueva York: "Solo intentamos escribir una enciclopedia". Jimmy Wales respondió con una palabra: Amén.