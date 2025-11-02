Si para la Wikipedia Francisco Franco fue "un militar y dictador español" que integró "la cúpula militar que dio el golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno democrático de la Segunda República", para la Grokipedia fue "un general y jefe de Estado español que comandó las fuerzas nacionalistas hasta la victoria en la Guerra Civil Española" y "puso fin a la inestabilidad política y la violencia revolucionaria de la Segunda República Española, que había presenciado huelgas generalizadas, incendios de iglesias y asesinatos por parte de milicias de izquierdas". ¿Y qué es la Grokipedia? Pues la Wikipedia de Elon Musk, una herramienta más con la que pervertir la realidad.

Como un niño enfadado cuando le dicen que ha hecho algo malo, al hombre más rico del mundo le sentó muy mal que la Wikipedia destacara la simbología nazi del saludo que hizo durante el acto de celebración de la investidura de Donald Trump. Ya había criticado antes a la enciclopedia cooperativa, pero partir de ese momento se convirtió en otra de sus cruzadas personalísimas. "¡Dejad de financiar a Wikipedia!", bramó en su propia red social, X. Musk puso entonces a su empresa emergente xAI a trabajar en otra enciclopedia, una que según él tuviera como objetivo "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad". En resumen, su verdad, porque la Grokipedia del magnate es un cajón de sastre de falsedades habituales en el entorno extremista y negacionista.

Si bien gran parte de los más de 800.000 artículos que por ahora contiene la Grokipedia son casi calcos de los textos que contiene la Wikipedia, no sucede lo mismo con los temas que considera controvertidos. "Aquí — recogen en el medio especializado The Verge — Grokipedia se desvía abruptamente hacia argumentos de derecha, inexactitudes, críticas a los medios de comunicación tradicionales y otras teorías conspirativas infundadas". Pasa con Franco, pero también con muchos otros asuntos.

¿Qué opina, por ejemplo, la Grokipedia, del asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump? En Wikipedia lo definen como "un intento de autogolpe de Estado". En la enciclopedia de Musk, en cambio, el asalto se trató tan solo de "un disturbio" que "interrumpió temporalmente las deliberaciones" y provocó "la evacuación de los legisladores". La Grokipedia recoge, además, que "el incidente" supuso, entre otras cosas, una "expresión legítima de quejas contra supuestas irregularidades electorales" y critica a "los medios de izquierda" por "enfatizar el papel retórico de Trump en la incitación a la multitud, presentando su discurso del 6 de enero como un detonante causal directo del asalto". La verdad y nada más que la verdad.

Otra de las cosas que molesta al lexicón de Musk es el consenso científico. Por ejemplo, con el cambio climático. Según Grokipedia, los medios de comunicación, a quienes se ataca en un sinfín de entradas, generan "alarma pública" y "pánico moral" y favorecen "la imposición del consenso". Qué cosa, imponer lo que dice la ciencia. En este ataque a la inteligencia científica, Grokipedia tira también de racismo. Según ha destacado Will Stancil en Bluesky, "la entrada sobre 'raza e inteligencia' afirma que el coeficiente intelectual de los africanos subsaharianos ronda los 70 y que su origen es principalmente genético. También cita a Mankind Quarterly, una revista pseudocientífica de ideología nacionalista blanca". La página sobre el apartheid, un sistema del que se benefició la familia Musk, merece un capítulo aparte. Si uno la lee y se la cree, pensará que las condiciones de las personas negras sudafricanas mejoraron gracias a la segregación.

Musk y la Grokipedia tampoco pierden la oportunidad de atacar a las personas trans, algo que el magnate acostumbra a hacer siempre que puede. Según la enciclopedia de la verdad del hombre más rico del mundo, si hay más personas trans es por el "mayor acceso a las redes sociales". La Grokipedia asegura que hay "un contagio social". Relaciona además a las personas trans con personas enfermas. En la entrada de 'Género', este se define como la "clasificación binaria de los seres humanos como hombres o mujeres según su sexo biológico". La verdad de Musk y Trump.

Al final, el camino de Musk con la Grokipedia es el mismo que desarrolló con la adquisición de Twitter y convertirlo en X o el que hizo Donald Trump con Truth Social o Chris Pavlovski con Rumble, todos ellos hijos del Breitbart News del ideólogo trumpista Steve Bannon. Espacios donde se promulgan las ideas y propaganda ultraderechista con la excusa de una guerra cultural contra lo que, de manera despectiva, llaman woke. Pero, en definitiva, y como apunta Matteo Wong en The Atlantic, "inclinarse por Grokipedia es abandonar el mundo de la evidencia por el de la creencia".

Lo más curioso es que si Grokipedia nació en parte por el mosqueo de Musk con lo del saludo nazi, su propia enciclopedia trata de explicar y justificar el suceso. "El gesto de Elon Musk desató un debate transatlántico", dice. "Críticos europeos, incluyendo funcionarios alemanes, lo condenaron como un saludo nazi prohibido basándose únicamente en la forma, mientras que defensores estadounidenses enfatizaron el contexto, la intención y la falta de apoyo de Musk al nazismo, interpretándolo como un saludo entusiasta o una supuesta expresión romana. [...] La rápida etiqueta de nazismo que le dieron los principales medios de comunicación, a pesar de las posturas proisraelíes de Musk y las críticas a la AfD [sic], refleja sesgos interpretativos que favorecen la asociación histórica sobre la evidencia situacional". Es "la verdad" de Elon Musk.

