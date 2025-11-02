Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Elon Musk lanza Grokipedia, la Wikipedia de la extrema derecha, según la cual Franco "puso fin a la violencia de la II República"
Global

Global

Elon Musk lanza Grokipedia, la Wikipedia de la extrema derecha, según la cual Franco "puso fin a la violencia de la II República"

El magnate tecnológico estrena Grokipedia, una enciclopedia online con la que competir contra Wikipedia o el consenso científico.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
La Grokipedia, de Elon Musk.Jonathan Raa/NurPhoto

Si para la Wikipedia Francisco Franco fue "un militar y dictador español" que integró "la cúpula militar que dio el golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno democrático de la Segunda República", para la Grokipedia fue "un general y jefe de Estado español que comandó las fuerzas nacionalistas hasta la victoria en la Guerra Civil Española" y "puso fin a la inestabilidad política y la violencia revolucionaria de la Segunda República Española, que había presenciado huelgas generalizadas, incendios de iglesias y asesinatos por parte de milicias de izquierdas". ¿Y qué es la Grokipedia? Pues la Wikipedia de Elon Musk, una herramienta más con la que pervertir la realidad.

Como un niño enfadado cuando le dicen que ha hecho algo malo, al hombre más rico del mundo le sentó muy mal que la Wikipedia destacara la simbología nazi del saludo que hizo durante el acto de celebración de la investidura de Donald Trump. Ya había criticado antes a la enciclopedia cooperativa, pero partir de ese momento se convirtió en otra de sus cruzadas personalísimas. "¡Dejad de financiar a Wikipedia!", bramó en su propia red social, X. Musk puso entonces a su empresa emergente xAI a trabajar en otra enciclopedia, una que según él tuviera como objetivo "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad". En resumen, su verdad, porque la Grokipedia del magnate es un cajón de sastre de falsedades habituales en el entorno extremista y negacionista.

Si bien gran parte de los más de 800.000 artículos que por ahora contiene la Grokipedia son casi calcos de los textos que contiene la Wikipedia, no sucede lo mismo con los temas que considera controvertidos. "Aquí — recogen en el medio especializado The VergeGrokipedia se desvía abruptamente hacia argumentos de derecha, inexactitudes, críticas a los medios de comunicación tradicionales y otras teorías conspirativas infundadas". Pasa con Franco, pero también con muchos otros asuntos.

¿Qué opina, por ejemplo, la Grokipedia, del asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump? En Wikipedia lo definen como "un intento de autogolpe de Estado". En la enciclopedia de Musk, en cambio, el asalto se trató tan solo de "un disturbio" que "interrumpió temporalmente las deliberaciones" y provocó "la evacuación de los legisladores". La Grokipedia recoge, además, que "el incidente" supuso, entre otras cosas, una "expresión legítima de quejas contra supuestas irregularidades electorales" y critica a "los medios de izquierda" por "enfatizar el papel retórico de Trump en la incitación a la multitud, presentando su discurso del 6 de enero como un detonante causal directo del asalto". La verdad y nada más que la verdad.

Otra de las cosas que molesta al lexicón de Musk es el consenso científico. Por ejemplo, con el cambio climático. Según Grokipedia, los medios de comunicación, a quienes se ataca en un sinfín de entradas, generan "alarma pública" y "pánico moral" y favorecen "la imposición del consenso". Qué cosa, imponer lo que dice la ciencia. En este ataque a la inteligencia científica, Grokipedia tira también de racismo. Según ha destacado Will Stancil en Bluesky, "la entrada sobre 'raza e inteligencia' afirma que el coeficiente intelectual de los africanos subsaharianos ronda los 70 y que su origen es principalmente genético. También cita a Mankind Quarterly, una revista pseudocientífica de ideología nacionalista blanca". La página sobre el apartheid, un sistema del que se benefició la familia Musk, merece un capítulo aparte. Si uno la lee y se la cree, pensará que las condiciones de las personas negras sudafricanas mejoraron gracias a la segregación.

Musk y la Grokipedia tampoco pierden la oportunidad de atacar a las personas trans, algo que el magnate acostumbra a hacer siempre que puede. Según la enciclopedia de la verdad del hombre más rico del mundo, si hay más personas trans es por el "mayor acceso a las redes sociales". La Grokipedia asegura que hay "un contagio social". Relaciona además a las personas trans con personas enfermas. En la entrada de 'Género', este se define como la "clasificación binaria de los seres humanos como hombres o mujeres según su sexo biológico". La verdad de Musk y Trump.

Al final, el camino de Musk con la Grokipedia es el mismo que desarrolló con la adquisición de Twitter y convertirlo en X o el que hizo Donald Trump con Truth Social o Chris Pavlovski con Rumble, todos ellos hijos del Breitbart News del ideólogo trumpista Steve Bannon. Espacios donde se promulgan las ideas y propaganda ultraderechista con la excusa de una guerra cultural contra lo que, de manera despectiva, llaman woke. Pero, en definitiva, y como apunta Matteo Wong en The Atlantic, "inclinarse por Grokipedia es abandonar el mundo de la evidencia por el de la creencia".

Lo más curioso es que si Grokipedia nació en parte por el mosqueo de Musk con lo del saludo nazi, su propia enciclopedia trata de explicar y justificar el suceso. "El gesto de Elon Musk desató un debate transatlántico", dice. "Críticos europeos, incluyendo funcionarios alemanes, lo condenaron como un saludo nazi prohibido basándose únicamente en la forma, mientras que defensores estadounidenses enfatizaron el contexto, la intención y la falta de apoyo de Musk al nazismo, interpretándolo como un saludo entusiasta o una supuesta expresión romana. [...] La rápida etiqueta de nazismo que le dieron los principales medios de comunicación, a pesar de las posturas proisraelíes de Musk y las críticas a la AfD [sic], refleja sesgos interpretativos que favorecen la asociación histórica sobre la evidencia situacional". Es "la verdad" de Elon Musk.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
MOSTRAR BIOGRAFíA

Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 