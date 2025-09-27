José Ignacio, jubilado de 78 años, víctima de una estafa del amor de la IA: "Te dejan que te descargues emocionalmente y te van atrapando"

Pierde todos los ahorros por la estafa del amor. Un jubilado de 78 años y residente en Alicante ha denunciado ante la Policía Nacional haber perdido todos sus ahorros víctimas de una 'estafa del amor' creada con Inteligencia Artificial (IA). José Ignacio Villameriel creía estar conociendo a una supuesta doctora de Kazajistán y en apenas tres meses le envió 8.800 euros.

Tal y como él mismo relata para la agencia Efe, fue después de una terapia en Proyecto Hombre cuando le aconsejaron conocer gente. Fue cuando Villameriel descubrió las redes sociales y los chats. Y un día que recuerda con claridad, "el 11 de noviembre" de 2024, recibió un correo de una chica, Ainur, que se presentaba como médica, de 43 años, de Kazajistán y que buscaba una relación seria. Y, aunque uno de sus amigos intentó advertirle del fraude, "le mandé a la porra, rompí con él". La pareja se comunicaba por correo electrónico y se mandaba fotos durante varias semanas hasta que llegó la primera petición de dinero por parte de ella.

Tal y como reza la agencia de noticias, a mediados de diciembre pasado, la supuesta novia le dijo que iba a venir a España, pero que le faltaban unos 2.000 euros. José Ignacio se los envió. Después le pidió otros 2.000. Y más tarde le dijo que necesitaba hacer un depósito bancario de 10.000 euros que exigía presuntamente el Gobierno de Kazajistán para asegurarse de que volvía a su país tras su estancia en España. Entonces, vendió la parte del piso que tenía en propiedad en Benidorm a un familiar, que le fue pagando a plazos. Los 4.400 euros que consiguió como primer pago fueron íntegros a la supuesta médica.

Ahora, José Ignacio vive en un piso en Alicante con otros tres jubilados. Y avisa a otras personas para que no caigan en la trampa y recomienda: "Te dejan que te descargues emocionalmente y te van atrapando, yo emocionalmente me sentía bien, contento de haber encontrado a alguien con quien estaba conectando".

Cuando por fin parecía que Ainur venía a España, José Ignacio cogió un autobús para ir a recogerla al aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas. De camino recibe un nuevo correo de la 'doctora' diciéndole que la habían detenido porque le habían requisado en el aeródromo de su país un icono de su familia, una obra de arte que no podía salir de Kazajistán. Además, le contaba que tenía que pagar una multa o sería condenada a prisión.

Fue cuando el protagonista, que comenzaba a sospechar, acudió a la Policía y le confirmaron que se trataba de una estafa. Y que las fotos y el vídeo que había recibido eran de una mujer que no existía, había sido creada por Inteligencia Artificial. Ahora, el afectado vive en un piso en Alicante con otros tres jubilados. Y avisa a otras personas para que no caigan en la trampa y recomienda: "Si conoces a alguien, tócale las manos, que puedas ver a la persona enfrente".